Președintele Turciei, Recep Erdogan, a Cred că Netanyahu, acest tiran, va primi o lecție necesară în fața musulmanilor din toată lumea – președintele Turciei, Erdogan.

Liderul de la Ankara l-a insultat deseori pe premierul israelian, acuzându-l pentru genocid și crime de război în războiul desfășurat în Fâșia Gaza.

„Bineînțeles, am trecut prin Palestina, am trecut prin Gaza. Ce s-a întâmplat în Palestina, în Gaza, pentru noi în această sărbătoare este o poziție separată, o wakf separată. Domnul, Allah să ne ajute, cât mai curând posibil, acest așa-numit Netanyahu, acest tiran, cred că va primi o lecție necesară în fața musulmanilor din toată lumea. Allah să ne ajute, cât mai curând posibil, vom vedea și această poziție”, a spus el.

Erdogan, criticat de Occident

La rândul său, Erdogan, a fost criticat de instituțiile, guvernele și de organizațiile din Occident pentru conducere autoritară și încălcarea drepturilor omului în Turcia.

Liderul turc a intervenit în războaiele din Siria și Libia, a lansat operațiuni împotriva ISIS, împotriva regiunii autonome kurde Rojava și a regimului Assad din Siria, a amenințat Grecia în dispute teritoriale și este acuzat de opresiuni împotriva culturii kurzilor.

Erdogan a blocat temporar aderarea Finlandei și Suediei la NATO, dar pe de altă parte, a sprijinit Ucraina în prima fază a invaziei ruse din 2022 și chiar a mediat negocierile de pace dintre Kiev și Moscova.

Antecedente de declarații controversate și amenințări

Conflictul dintre cei doi lideri a izbucnit din 2018. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat pe președintele Turciei, Recep Tayip Erdogan, după ce acesta a numit Israelul „cea mai fascistă și rasistă țară” din lume și a comparat liderii politici israelieni cu Hitler.

Pe 4 decembrie 2023, la 2 luni de la începerea războiului dintre Israel și Hamas, Erdogan l-a numit pe Netanyahu „măcelar al Fâșiei Gaza”. La Programul de deschidere a celei de-a 39-a sesiuni ministeriale a Comitetului Permanent de Cooperare Economică și Comercială (COMCEC) al Organizației Cooperării Islamice (OCI), liderul turc a spus despre premierul israelian că va fi „judecat” precum Slobodan Miloșevic.

Pe 30 septembrie 2024, Recep Erdogan a solicitat Națiunilor Unite să aprobe „utilizarea forței” pentru a stopa atacurile Israelului asupra țărilor vecine, în contextul intervenției militare a trupelor israeliene în sudul Libanului.

În septembrie 2025, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Erdogan l-a comparat pe Netanyahu cu Adolf Hitler.

„Așa cum Hitler a fost oprit de alianța umanității în urmă cu 70 de ani, Netanyahu și rețeaua sa criminală trebuie, de asemenea, să fie opriți de alianța umanității.”, a declarat Erdogan în cadrul discursului său de la cea de-a 79-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

În noiembrie 2025, Parchetul General din Istanbul a emis mandate de arestare pentru „genocid” și crime împotriva umanității” pe numele lui Netanyahu și a altor 36 de oficiali israelieni. Netanyahu este acuzat pentru „uciderea a sute de mii de persoane în Orientul Mijlociu”.

Ultima oară când cei doi lideri s-au întâlnit a fost pe 19 septembrie 2023, cu săptămâni înainte de izbucnirea războiului din Fâșia Gaza.

