Partenerii de coaliție ai lui Friedrich Merz RESPING compromisul privind serviciul militar

Partenerii de coaliție ai cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, au respins un compromis propus pentru o nouă formă de serviciu militar, punând în pericol eforturile Guvernului de la Berlin de a întări forțele armate ale țării.

Social-democrații (SPD) s-au retras în ultimul moment dintr-un acord cu creștin-democrații lui Merz, după ce șefii grupurilor lor parlamentare au anunțat că s-a ajuns la un acord în acest sens. Reprezentanții partidului au anulat o conferință de presă după ce aceasta trebuia să înceapă, scrie Financial Times.

Un membru al SPD a declarat pentru Financial Times că ministrul Apărării, Boris Pistorius, el însuși un social-democrat, a avut „probleme” cu soluția propusă, adăugând că oficialul nu a participat la negocierile pentru a ajunge la un compromis.

Norbert Röttgen, vicepreședintele grupului CDU din Parlament, l-a acuzat pe Pistorius că se comportă „distructiv”. Nu este clar în acest moment dacă proiectul de lege privind serviciul militar va fi dezbătut joi, așa cum era programat.

Disputa de ultim moment subliniază modul în care guvernul lui Merz se bazează pe o majoritate extrem de fragilă în Parlament, notează sursa citată. În iulie, coaliția a amânat votul privind numirea a trei judecători la Curtea Supremă, după ce parlamentarii din CDU și CSU au exprimat opinii diferite. Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Însă războiul din Ucraina a declanșat o nouă dezbatere despre revenirea la o formă de serviciu militar, în timp ce țara se angajează într-o reînarmare de amploare, mai scrie Financial Times.

Neînțelegeri referitoare la obligativitatea serviciului militar în Germania

Germania trebuie să își mărească numărul de militari de la aproximativ 180.000 la 260.000 până în 2035 pentru a îndeplini obiectivele NATO. De asemenea, Berlinul încearcă să extindă numărul de rezerviști care pot fi chemați în serviciul militar în caz de criză de la 60.000 la 200.000.

Pistorius a propus un concept nou pentru serviciul militar, conceput pentru a-i calma pe oponenții serviciului militar obligatoriu din propriul partid, evitând obligativitatea efectuării acestuia.

El a susținut că o salarizare atractivă și alte beneficii ar asigura înrolarea unui număr suficient de tineri în mod voluntar.

Cabinetul a aprobat propunerea în august. Însă politicieni de rang înalt din CDU, inclusiv ministrul de Externe, Johann Wadephul, au avertizat că este insuficient pentru a face față amplorii amenințării cu care se confruntă Europa sub forma agresiunii ruse.

Aceștia au fost alarmați de lipsa unor obiective concrete pentru schema lui Pistorius și de absența unui mecanism de declanșare a unei reveniri la recrutarea obligatorie .

Săptămâna aceasta a apărut un compromis, inclusiv un sistem de loterie pentru chemarea tinerilor la serviciul militar obligatoriu dacă un sistem voluntar nu reușește să atragă suficienți recruți. Însă unii parlamentari SPD au pus la îndoială potențiala legalitate a unui astfel de sistem, mai notează sursa citată.

Potrivit unui sondaj comandat de revista Stern şi de postul de televiziune RTL, 54% dintre germani susţin reinstituirea serviciului militar obligatoriu în Bundeswehr, forţele armate germane, 41% sunt împotrivă şi 5% sunt nehotărâţi.

Sursa foto: Profimedia