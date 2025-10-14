Germania cere organizarea unei conferințe pentru RECONSTRUCȚIA Fâșiei Gaza. Wadephul: „Trebuie să înceapă procesul politic, să restabilim ordinea”

Guvernul Friedrich Merz propune organizarea unei conferințe a donatorilor pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în contextul armistițiului cu Israelul, după doi ani de război soldat cu peste 67.000 de morți.

La o zi după summitul de pace din Sharm El-Sheikh, după eliberarea ostaticilor israelieni, după retragerea armatei israeliene și eliberarea deținuților palestinieni închiși în Israel, atenția se îndreaptă asupra viitorului parcurs al procesului de pace. Încă este neclar cum vor putea fi implementate cele 20 de puncte ale planului președintelui Donald Trump. Sute de mii de palestinieni încearcă să revină la casele lor, aflate în zone distruse.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a evocat, într-un interviu acordat posturilor ARD și ZDF, angajamentul de a oferi asistență populației palestiniene.

”Noi vrem ca Germania împreună cu Egiptul să convoace o conferință pentru reconstrucție în Cairo, să îi invităm acolo pe reprezentanții statelor donatoare, să discutăm la nivel practic cum să reconstruim țara, cum să reconstruim casele, în primul rând să asigurăm infrastructura pentru spitale, rețelele de apă, ceea ce este nevoie, liniile de electricitate, elementele vitale. Apoi, trebuie să înceapă procesul politic, trebuie să restabilim ordinea, apărarea, securitatea”, a declarat Johann Wadephul, citat de site-ul Tagesschau.de.

