Prima pagină » Știri externe » Germania cere organizarea unei conferințe pentru RECONSTRUCȚIA Fâșiei Gaza. Wadephul: „Trebuie să înceapă procesul politic, să restabilim ordinea”

Germania cere organizarea unei conferințe pentru RECONSTRUCȚIA Fâșiei Gaza. Wadephul: „Trebuie să înceapă procesul politic, să restabilim ordinea”

14 oct. 2025, 18:35, Știri externe
Germania cere organizarea unei conferințe pentru RECONSTRUCȚIA Fâșiei Gaza. Wadephul: „Trebuie să înceapă procesul politic, să restabilim ordinea”

Guvernul Friedrich Merz propune organizarea unei conferințe a donatorilor pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în contextul armistițiului cu Israelul, după doi ani de război soldat cu peste 67.000 de morți.

La o zi după summitul de pace din Sharm El-Sheikh, după eliberarea ostaticilor israelieni, după retragerea armatei israeliene și eliberarea deținuților palestinieni închiși în Israel, atenția se îndreaptă asupra viitorului parcurs al procesului de pace. Încă este neclar cum vor putea fi implementate cele 20 de puncte ale planului președintelui Donald Trump. Sute de mii de palestinieni încearcă să revină la casele lor, aflate în zone distruse.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a evocat, într-un interviu acordat posturilor ARD și ZDF, angajamentul de a oferi asistență populației palestiniene.

”Noi vrem ca Germania împreună cu Egiptul să convoace o conferință pentru reconstrucție în Cairo, să îi invităm acolo pe reprezentanții statelor donatoare, să discutăm la nivel practic cum să reconstruim țara, cum să reconstruim casele, în primul rând să asigurăm infrastructura pentru spitale, rețelele de apă, ceea ce este nevoie, liniile de electricitate, elementele vitale. Apoi, trebuie să înceapă procesul politic, trebuie să restabilim ordinea, apărarea, securitatea”, a declarat Johann Wadephul, citat de site-ul Tagesschau.de.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”

Sébastien Lecornu a prezentat un proiect bugetar provizoriu. Ce vizează planul fiscal al premierului FRANȚEI

Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
SPORT România – Cipru 2-0 la UNDER 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby-ul Dinamo – Rapid din Superliga
21:33
România – Cipru 2-0 la UNDER 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby-ul Dinamo – Rapid din Superliga
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are PRIMAR general”
21:26
Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are PRIMAR general”
RELIGIE Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
21:21
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
SĂNĂTATE „DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
21:09
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
POLITICĂ Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
20:50
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”