Serviciile secrete germane avertizează asupra pericolului unui conflict militar cu RUSIA. Moscova intenționează să-și „extindă influența”

13 oct. 2025, 17:10, Știri externe
Serviciile secrete germane au avertizat, luni, că Rusia este pregătită să „intre în conflict militar direct cu NATO”, o amenințare care s-ar putea concretiza până în anul 2029.

„Moscova consideră că are o șansă realistă de a-și extinde sfera de influență spre vest și de a face Europa, care este mult mai puternică din punct de vedere economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO”, a declarat Martin Jager, șeful Serviciului Federal de Informații.

Acesta avertisment vine în urma creșterii incidentelor din ultimele săptămâni din Europa, precum incursiunea dronelor rusești în Polonia și încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Germania a fost, la rândul său, victima sabotajului și a campaniilor de dezinformare.

„În cel mai bun caz, Europa cunoaște o pace glacială care poate degenera în orice moment într-o confruntare violentă. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă agravare a situației”, a îndemnat Jager, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Germania „joacă un rol esențial în sprijinirea Ucrainei”

De asemenea, șeful Serviciului Federal de Informații a declarat că Germania, în calitate de cea mai mare economie a UE, este „ținta principală a Rusiei în Europa”, mai ales că „joacă un rol esențial în sprijinirea Ucrainei”. Acesta a raportat încercările Rusiei de a „influența politica internă și deciziile politice din Germania”, amintind de intervențiile rusești în alegerile din Republica Moldova.

„Nu trebuie să ne oprim eforturile gândindu-ne că un posibil atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029 sau mai devreme. Suntem deja în mijlocul acțiunii astăzi”, a adăugat Jager.

Foto: Profimedia

