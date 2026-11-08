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Partidele arabe din Lista Comună intenționează să sprijine un posibil guvern israelian condus de Gadi Eisenkot

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Au loc evoluții rapide în Israel: un alt partid arab va susține un guvern condus de Gadi Eizenkot, fără a face parte din acesta.

„Lista Unită” (Joint List) „nu va vota în favoarea unui guvern condus de Eizenkot fără un acord, dar nici nu va încerca să-l răstoarne”.

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Evoluțiile politice din Israel se desfășoară cu rapiditate. Partidul arab Ra’am  din Lista Arabă Unită, condus de Mansour Abbas, intenționează să susțină un eventual guvern condus de Gadi Eizenkot,  liderul partidului „Yashar”.

Chiar și fără a participa la coaliția de guvernare. Potrivit unei știri publicate duminică de cotidianul israelian Haaretz, o sursă din cadrul partidului a declarat:

„Partidul nostru, care deține opt locuri în Knesset, va susține un guvern condus de Gadi Eizenkot, chiar dacă nu se semnează niciun acord de coaliție.”

Partidul nu a oferit imediat comentarii cu privire la această informație; totuși, evenimentul survine la doar o zi după ce președintele israelian Isaac Herzog i-a încredințat oficial lui Eizenkot sarcina de a forma un guvern.

Conform relatărilor, acest demers urmărește să scutească blocul lui Eizenkot de riscul de a fi nevoit să se bazeze pe sprijinul partidului religios ultra-ortodox „Iudaismul Unit al Torei”.

„Lista Unită” — celălalt partid arab, condus de Yousef Jabareen — „nu va vota pentru un guvern condus de Eizenkot fără un acord prealabil, dar nici nu va încerca să-l răstoarne”, notează publicația de stânga.

În urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie, cele două partide arabe au obținut în total 19 mandate (8 pentru Ra’am și 11 pentru „Lista Unită”).

Mansour Abbas declarase anterior că Ra’am va acționa „în conformitate cu voința publicului arab, care dorește o schimbare a guvernului condus de Benjamin Netanyahu”.

De menționat că partidele care se opun lui Netanyahu au obținut, în total, 67 de mandate, comparativ cu cele 53 de mandate deținute de forțele care îl susțin pe acesta.

Cu toate acestea, majoritatea liderilor opoziției israeliene resping formarea unui guvern care s-ar baza pe partidele arabe din opoziție, care dețin 48 de mandate, un număr insuficient pentru a atinge majoritatea necesară de 61 de mandate.

Sursa Foto: Hepta

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