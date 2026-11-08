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81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române

81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
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Un grup de 81 de foști parlamentari ai Republicii Moldova, semnatari ai Declarației de Independență din 1991, solicită conducerii României reanalizarea proiectului de modificare a Legii cetățeniei române, care vizează condițiile în care descendenții foștilor cetățeni români pot obține cetățenia. Apelul este adresat președintelui României, Parlamentului și Guvernului, precum și celor 13 deputați care au inițiat propunerea legislativă, informează publicația Moldova1.

Semnatarii consideră că eventualele nereguli din procedura de redobândire a cetățeniei trebuie soluționate prin verificarea documentelor și aplicarea legii, fără ca măsurile adoptate să limiteze accesul tuturor descendenților la această procedură. Ei invocă legăturile istorice dintre România și Republica Moldova și situația familiilor despărțite în urma evenimentelor din 1940.

Apel pentru păstrarea posibilității de redobândire a cetățeniei

Foștii parlamentari amintesc că ocuparea sovietică a Basarabiei a dus la separarea unor familii și comunități, iar consecințele acelor evenimente se resimt și în prezent. În opinia lor, descendenții persoanelor care au deținut cetățenia română trebuie să păstreze posibilitatea de a solicita redobândirea acesteia, în condițiile prevăzute de lege.

„Frauda se combate prin controale și prin aplicarea legii, nu prin restrângerea drepturilor unei întregi comunități”, se arată în apelul citat de Moldova 1.

Semnatarii subliniază și importanța relației dintre București și Chișinău, în contextul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Ei consideră că legislația privind cetățenia trebuie să țină cont de legăturile istorice și familiale dintre cele două maluri ale Prutului.

Ce prevede proiectul de modificare a Legii cetățeniei

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat pe 15 septembrie 2026 și propune modificarea articolelor 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991.

În prezent, articolul 11 permite redobândirea cetățeniei nu doar de către persoanele care au pierdut-o, ci și de către descendenții acestora până la gradul al treilea de rudenie, în anumite condiții. Proiectul urmărește să limiteze procedura specială la persoanele care au deținut efectiv cetățenia română și au pierdut-o, ceea ce ar putea schimba situația copiilor și nepoților acestora care solicită cetățenia în baza originii familiale.

Inițiatorii propunerii invocă necesitatea eficientizării procedurilor administrative, reducerea timpilor de așteptare și prevenirea folosirii unor documente neconforme sau falsificate. În expunerea de motive sunt menționate și dificultățile întâmpinate de autorități în verificarea unui număr mare de solicitări.

Premierul României a anunțat că va analiza propunerea

Subiectul a fost discutat și în timpul vizitei premierului Luca-Alexandru Niculescu la Chișinău, pe 27 octombrie. Într-un interviu acordat TVR Moldova, acesta a declarat că va analiza proiectul după revenirea la București și după discuțiile cu oficialii Republicii Moldova.

Premierul a precizat că Parlamentul are dreptul de inițiativă legislativă și că trebuie respectată independența instituției în procesul de legiferare.

Proiectul se află în procedură parlamentară și nu a devenit lege. Prin apelul lor, cei 81 de foști deputați solicită continuarea dialogului și analizarea efectelor pe care modificările propuse le-ar putea avea asupra cetățenilor din Republica Moldova și asupra familiilor cu rădăcini românești.

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