Prima pagină » Știri externe » Unul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții

Unul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții

Unul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În ultimul an, unul din șase britanici din generațiile mai tinere ia în considerare să se apuce de încărcat conținut pe OnlyFans sau pe o altă platformă similară pentru adulți, susține un studiu ce cercetare. Principalul motiv ar fi costurile crescute ale vieții care fac căsătoriile, crearea unei familii și creșterea copiilor să fie tot mai costisitoare pentru tinerii din clasa de mijloc. 

18,1% dintre britanicii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, echivalentul a 2,7 milioane de oameni din generația milenială și generația Z, spun că sunt dispuși să posteze fotografii nud pe platformele online cu abonament plătit, arată studiul realizat în urma unui sondaj la care au participat 2.100 de tineri adulți.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Foto: Profimedia

Căsătoriile se prăbușesc în ritm alarmant

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Justiție Socială, la care a contribuit și Sir Iain Duncan Smith, fost lider al Partidului Conservator. Raportul relevă o „recesiune a relațiilor” în rândul tinerilor și o „prăpastie” între bărbați și femei în cadrul unui fenomen alimentat de:

  • prăbușirea ratei căsătoriilor: de la 265.503 în 1996 la sub 231.000 în 2026; 
  • creșterea vârstei la care cuplurile se căsătoresc de la 27-29 ani la 33-35 ani;
  • scăderea activității sexuale și a fertilității – numărul adulților britanici care au declarat că n-au avut contacte sexuale în ultima lună a crescut de la 23% în 1996 la 30% în 2026; 
  • creșterea semnificativă a problemelor de sănătate mintală și anxietate în rândul persoanelor cu vârsta sub 30 de ani de la 15% în 1996 la 23% în 2026. 

Creșterea costurilor vieții au o contribuție majoră la amploarea crizei sociale, majoritatea tinerilor neavând venituri suficiente pentru a-și întreține familia, de a crește copii și nici nu își permit tratamente pentru anxietate și probleme de sănătate mintală. 

Pornografia ar putea fi o altă cauză

De asemenea, în documentul intitulat „Recesiunea Relațiilor: Pornografia” citat de The Telegraph , accesul la site-urile de filme pentru adulți și utilizarea excesivă subminează înțelegerea consimțământului în rândul tinerilor.

Din acest motiv, psihologul Elly Hanson le dă cinci recomandări părinților:

  1. adolescenții să aibă acces la telefoanele mobile și rețelele de socializare de la o vârstă mai înaintată pentru a preveni expunerea acestora la conținut dăunător și sexualizat ce le-ar putea perturba maturizarea; 
  2. să discute în mod regulat cu copiii lor despre relații intime, maturizare, experiențele sexuale; 
  3. să implementeze controlul parental și setări de restricții pentru vârstă; 
  4. să impună limite digitale sănătoase – să nu le permită copiilor să folosească dispozitive electronice pe durata nopții; 
  5. să învețe copiii să gândească critic cu privire la ce accesează în online. 

Despre avantajele și riscurile platformei OnlyFans

Site-urile ca OnlyFans au început să genereze 5,4 miliarde de lire pe an, fiind tot mai popularizate în rândul femeilor adulte din generațiile mai tinere.

Pentru majoritatea, crearea unui conținut sexualizat este o metodă mai ușoară, mai puțin stresantă și mai confortabilă de obținut bani pentru un nivel de trai decent. 

Nu este lipsită de riscuri – sunt expuse hărțuirii online, stigmatizării („doxing online”)  și chiar pericolului de a fi agresate sexual de bărbați străini care le abordează. Mai există și pericolul atacurilor cibernetice.

„Nu este surprinzător că 2,5 milioane de tineri adulți consideră să folosească OnlyFans. Cu toate acestea, aceste site-uri promovează obiectificarea și monetizarea corpurilor femeilor, precum și dieea că acestea ar fi un bun la care cineva bogat crede că are un drept cuvenit.”

O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți

Două treimi dintre bătbați și femei cu vârste curpinse între 18 și 24 de ani consideră că accesul larg la pronografie este dăunătoare și că subminează relațiile dintre sexe.

Costurile vieții, principala cauză din ultimii ani care a dus la popularizarea OnlyFans

Costul vieții în Regatul Unit este cu 80,9% mai mare decât în România. Chiuria în Marea Britanie, în special în Londra, este cu 373,5%  mai scumpă decât în București. Costul vieții este cu 95,8% mai mare decât în Capital României.

Un meniu mediu la un restaurant obișnuit costă 20 de lire sterline, iar o sticlă îmbuteliată de apă de 0,33 litri este 1,68 lire. 12 ouă sunt 4,02 lire sterline, un 1 kilogram de mere este 2,34 de lire, iar feliile din carne e pui de 1 kilogram costă 8,25 lire. Un bilet de o singură călătorie cu autobuzul costă 3  lire, iar un litru de benzină a ajuns să coste 7,97 pence per kWh.

O pereche de blugi costă 87,31 lire, o pereche de adidași Nike 96,15 lire, un tuns este 34 de lire pentru bărbați și 54 lire pentru femei. Chiria la Londra într-un apartament cu un singur dormitor costă 2.148,66 de lire. Venitul mediu net pentru un britanic după impozitare este 4.135 de lire sterline, potrivit Numbeo.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂAccident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului
17:10
Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului
FLASH NEWSMeghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
16:02
Meghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
FLASH NEWSAutoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
15:34
Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
ULTIMA ORĂFranța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
15:31
Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
CONTROVERSĂCine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
15:17
Cine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
14:00
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
Digi24
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ȘTIINȚĂCe se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
17:54
Ce se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
VIDEOClaudiu Manda, mesaj romantic, după o realizare a soției sale, primarul Craiovei: „Sunt mândru de tine, doamna mea!”
17:35
Claudiu Manda, mesaj romantic, după o realizare a soției sale, primarul Craiovei: „Sunt mândru de tine, doamna mea!”
FLASH NEWSVicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
16:52
Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
ANUNȚ81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
16:51
81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
FLASH NEWSIncendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
16:06
Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
15:50
Ursula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei

Cele mai noi

Trimite acest link pe