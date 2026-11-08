Unul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții

În ultimul an, unul din șase britanici din generațiile mai tinere ia în considerare să se apuce de încărcat conținut pe OnlyFans sau pe o altă platformă similară pentru adulți, susține un studiu ce cercetare. Principalul motiv ar fi costurile crescute ale vieții care fac căsătoriile, crearea unei familii și creșterea copiilor să fie tot mai costisitoare pentru tinerii din clasa de mijloc.

18,1% dintre britanicii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, echivalentul a 2,7 milioane de oameni din generația milenială și generația Z, spun că sunt dispuși să posteze fotografii nud pe platformele online cu abonament plătit, arată studiul realizat în urma unui sondaj la care au participat 2.100 de tineri adulți.

Căsătoriile se prăbușesc în ritm alarmant

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Justiție Socială, la care a contribuit și Sir Iain Duncan Smith, fost lider al Partidului Conservator. Raportul relevă o „recesiune a relațiilor” în rândul tinerilor și o „prăpastie” între bărbați și femei în cadrul unui fenomen alimentat de:

prăbușirea ratei căsătoriilor: de la 265.503 în 1996 la sub 231.000 în 2026;

creșterea vârstei la care cuplurile se căsătoresc de la 27-29 ani la 33-35 ani;

scăderea activității sexuale și a fertilității – numărul adulților britanici care au declarat că n-au avut contacte sexuale în ultima lună a crescut de la 23% în 1996 la 30% în 2026;

creșterea semnificativă a problemelor de sănătate mintală și anxietate în rândul persoanelor cu vârsta sub 30 de ani de la 15% în 1996 la 23% în 2026.

Creșterea costurilor vieții au o contribuție majoră la amploarea crizei sociale, majoritatea tinerilor neavând venituri suficiente pentru a-și întreține familia, de a crește copii și nici nu își permit tratamente pentru anxietate și probleme de sănătate mintală.

Pornografia ar putea fi o altă cauză

De asemenea, în documentul intitulat „Recesiunea Relațiilor: Pornografia” citat de The Telegraph , accesul la site-urile de filme pentru adulți și utilizarea excesivă subminează înțelegerea consimțământului în rândul tinerilor.

Din acest motiv, psihologul Elly Hanson le dă cinci recomandări părinților:

adolescenții să aibă acces la telefoanele mobile și rețelele de socializare de la o vârstă mai înaintată pentru a preveni expunerea acestora la conținut dăunător și sexualizat ce le-ar putea perturba maturizarea; să discute în mod regulat cu copiii lor despre relații intime, maturizare, experiențele sexuale; să implementeze controlul parental și setări de restricții pentru vârstă; să impună limite digitale sănătoase – să nu le permită copiilor să folosească dispozitive electronice pe durata nopții; să învețe copiii să gândească critic cu privire la ce accesează în online.

Despre avantajele și riscurile platformei OnlyFans

Site-urile ca OnlyFans au început să genereze 5,4 miliarde de lire pe an, fiind tot mai popularizate în rândul femeilor adulte din generațiile mai tinere.

Pentru majoritatea, crearea unui conținut sexualizat este o metodă mai ușoară, mai puțin stresantă și mai confortabilă de obținut bani pentru un nivel de trai decent.

Nu este lipsită de riscuri – sunt expuse hărțuirii online, stigmatizării („doxing online”) și chiar pericolului de a fi agresate sexual de bărbați străini care le abordează. Mai există și pericolul atacurilor cibernetice.

„Nu este surprinzător că 2,5 milioane de tineri adulți consideră să folosească OnlyFans. Cu toate acestea, aceste site-uri promovează obiectificarea și monetizarea corpurilor femeilor, precum și dieea că acestea ar fi un bun la care cineva bogat crede că are un drept cuvenit.”

Două treimi dintre bătbați și femei cu vârste curpinse între 18 și 24 de ani consideră că accesul larg la pronografie este dăunătoare și că subminează relațiile dintre sexe.

Costurile vieții, principala cauză din ultimii ani care a dus la popularizarea OnlyFans

Costul vieții în Regatul Unit este cu 80,9% mai mare decât în România. Chiuria în Marea Britanie, în special în Londra, este cu 373,5% mai scumpă decât în București. Costul vieții este cu 95,8% mai mare decât în Capital României.

Un meniu mediu la un restaurant obișnuit costă 20 de lire sterline, iar o sticlă îmbuteliată de apă de 0,33 litri este 1,68 lire. 12 ouă sunt 4,02 lire sterline, un 1 kilogram de mere este 2,34 de lire, iar feliile din carne e pui de 1 kilogram costă 8,25 lire. Un bilet de o singură călătorie cu autobuzul costă 3 lire, iar un litru de benzină a ajuns să coste 7,97 pence per kWh.

O pereche de blugi costă 87,31 lire, o pereche de adidași Nike 96,15 lire, un tuns este 34 de lire pentru bărbați și 54 lire pentru femei. Chiria la Londra într-un apartament cu un singur dormitor costă 2.148,66 de lire. Venitul mediu net pentru un britanic după impozitare este 4.135 de lire sterline, potrivit Numbeo.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock