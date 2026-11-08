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Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”

Ruxandra Radulescu
Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor:
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Vicepreședintele Senatului, social democratul Robert Cazanciuc, a publicat o poză pe pagina personală de Facebook, care îl înfățișează în fața unui camion cu varză, iar imaginea e însoțită și de un mesaj optimist. Postarea pare a fi o aluzie la afirmațiile, făcute în urmă cu câteva luni, de liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre fostul guvern Bolojan.

Robert Cazanciuc, fost vicepreședinte al Senatului și ministru al Justiției, a renunțat pentru câteva momente la costumul de politician și s-a înfățișat utilizatorilor într-o ipostază inedită: îmbrăcat în blugi, pulover și o șapcă, în timp ce ține în mână o varză. Cazanciuc a ținut să transmită și un mesaj:

„Să fim optimiști: nu totul este varză!”, a scris acesta în dreptul fotografiei.

Kelemen Hunor, înainte de învestirea Cabinetului Niculescu: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”

Este posibil ca postarea lui Cazanciuc să fie o aluzie la afirmațiile liderului UDMR, Kelemn Hunor, din iulie anul acesta, la scurt timp după ce Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan, nu a primit votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului.

Întrebat, la acel moment, ce părere are despre prestația președintelui Nicușor Dan, care a desemnat două nume de premier care nu au mai preluat funcția, Eugen Tomac și Adrian Veștea, Kelemen Hunor evitat să îl critice pe șeful statului, pentru că „trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția”. Cu toate acestea, liderul UDMR a precizat că guvernul interimar Bolojan, de la vremea aceea, „este varză”, iar Parlamentul, de asemenea.

„Eu aș fi făcut altceva și asta știe și președintele, știu și colegii mei. Eu aș fi făcut altceva. Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care critică… Și, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan”, a afirmat Kelemen Hunor în interviu.

Amintim că, la acel moment, România se afla în cea mai îndelungată criză politică, din perioada post-decembristă, iar eșecul învestirii unui Cabinet a fost generat de refuzul liderului PNL, Ilie Bolojan, interimar la Palatul Victoria, de a-l susține pe unul dintre membrii formațiunii, prim-vicepreședintele Adrian Veștea.

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