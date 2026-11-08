Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului

Patru persoane au murit și aproape 90 au fost rănite într-un grav accident feroviar petrecut, duminică, la sud de Cairo, relatează Sky News.

Sursă video: X/@chematierra

Președintele Egiptului, Abdel-Fattah el-Sissi, a dispus efectuarea unei anchete imediate cu privire la accident, pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați.

Potrivit Ministerului Sănătății, accidentul feroviar produs în apropierea orașului egiptean Giza.

Autoritatea feroviară egipteană a precizat că un tren care circula de la Giza spre Fayoum, la sud de Cairo, a lovit din spate un alt tren care se îndrepta spre sud, de la Cairo la Aswan.

Imaginile de la fața locului au arătat că mai multe vagoane au deraiat și au căzut de șine.

Ministerul Sănătății din Egipt a declarat că la fața locului au intervenit cel puțin 72 de ambulanțe, în timp ce presa locală a precizat că printre victime se numără și un mecanic de tren.

Guvernul a declarat că spitalele din zonă se aflau „în stare de alertă maximă”, fiind nevoite să facă față unui aflux masiv de pacienți.

Trenurile dintre Giza și regiunea Egiptului de Sus au fost suspendate, a relatat BBC Arabic.

Coliziunea a avut loc în zona cuprinsă între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, în Al-Ayyat.

Autoritatea feroviară a trimis la fața locului echipe de intervenție și macarale.

Al-Ayyat este locul în care s-a produs cel mai grav accident feroviar din istoria Egiptului, când, în 2002, un incendiu izbucnit într-un tren a provocat moartea a peste 370 de persoane.