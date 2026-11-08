Prima pagină » Știri externe » Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului

Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului

Melania Agiu
Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Patru persoane au murit și aproape 90 au fost rănite într-un grav accident feroviar petrecut, duminică, la sud de Cairo, relatează Sky News.

Sursă video: X/@chematierra

Președintele Egiptului, Abdel-Fattah el-Sissi, a dispus efectuarea unei anchete imediate cu privire la accident, pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați.

Potrivit Ministerului Sănătății, accidentul feroviar produs în apropierea orașului egiptean Giza.

Autoritatea feroviară egipteană a precizat că un tren care circula de la Giza spre Fayoum, la sud de Cairo, a lovit din spate un alt tren care se îndrepta spre sud, de la Cairo la Aswan.

Imaginile de la fața locului au arătat că mai multe vagoane au deraiat și au căzut de șine.

Ministerul Sănătății din Egipt a declarat că la fața locului au intervenit cel puțin 72 de ambulanțe, în timp ce presa locală a precizat că printre victime se numără și un mecanic de tren.

Guvernul a declarat că spitalele din zonă se aflau „în stare de alertă maximă”, fiind nevoite să facă față unui aflux masiv de pacienți.

Trenurile dintre Giza și regiunea Egiptului de Sus au fost suspendate, a relatat BBC Arabic.

Coliziunea a avut loc în zona cuprinsă între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, în Al-Ayyat.

Autoritatea feroviară a trimis la fața locului echipe de intervenție și macarale.

Al-Ayyat este locul în care s-a produs cel mai grav accident feroviar din istoria Egiptului, când, în 2002, un incendiu izbucnit într-un tren a provocat moartea a peste 370 de persoane.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

STUDIUUnul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții
17:06
Unul din șase britanici ia în considerare să se apuce de OnlyFans din cauza costurilor mari ale vieții
FLASH NEWSMeghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
16:02
Meghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
FLASH NEWSAutoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
15:34
Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
ULTIMA ORĂFranța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
15:31
Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
CONTROVERSĂCine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
15:17
Cine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
14:00
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
Digi24
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ȘTIINȚĂCe se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
17:54
Ce se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
VIDEOClaudiu Manda, mesaj romantic, după o realizare a soției sale, primarul Craiovei: „Sunt mândru de tine, doamna mea!”
17:35
Claudiu Manda, mesaj romantic, după o realizare a soției sale, primarul Craiovei: „Sunt mândru de tine, doamna mea!”
FLASH NEWSVicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
16:52
Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
ANUNȚ81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
16:51
81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
FLASH NEWSIncendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
16:06
Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
15:50
Ursula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei

Cele mai noi

Trimite acest link pe