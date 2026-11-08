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Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia

Ruxandra Radulescu
Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat
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La o zi după atentatul din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și 16 răniți, autoritățile poloneze au anunțat, duminică, 8 noiembrie, că au deschis o anchetă pentru „terorism”, notează BBC.

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Potrivit ultimelor informații, principalul suspect al atacului este un bărbat născut în 2002, „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”. Acesta a fost reținut la scurt timp după atentat, iar în timpul urmăririi a fost împușcat de poliție și se află în stare gravă la spital.

Atacatorul a intrat cu un autotorism în piața centrală din Cracovia și a început să tragă „la întâmplare”.

În urma tragediei, doi agenți ai forțelor de ordine au fost răniți, iar poliţia a lansat un apel urgent pentru donări de sânge pentru unul dintre ei, care „se luptă pentru viaţa sa la spital”.

Polonia a declarat doliu național

Duminică, Polonia a intrat într-o perioadă de două zile de doliu național, iar poliţia a întărit măsurile de securitate.

„Din cauza tragediei petrecute la Cracovia, la miezul nopții a început o perioadă de doliu național de două zile“, anunțat de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

Atacatorul și-ar fi ucis trei membrii ai familiei

Investigația demarată de autoritățile poloneze pentru stabilirea circumstanțelor care l-ar fi determinat pe atacator să provoace tragedia, a dus la o descoperire teribilă. În timpul perchezițiilor la locuința suspectului, într-un bloc din Ostrowiec Świętokrzyski, polițiștii au găsit trupurile neînsuflețite a trei persoane.

„Pot confirma că trupurile tuturor persoanelor din apartament prezintă semne de răni prin împușcare. Investigăm circumstanțele morții acestor trei persoane.

Constatările preliminare ale autopsiei indică faptul că decesele lor ar fi putut avea loc ieri. Rămâne de stabilit dacă a fost dimineața sau cu o seară înainte ”, a declarat Daniel Prokopowicz, purtător de cuvânt al Parchetului din Ostrowiec Świętokrzyski.

El a adăugat că autoritățile nu au primit nicio sesizare privind împușcături, de exemplu. În apartament au fost găsite, de asemenea, șapte arme.

Ulterior s-a stabilit că cele trei persoane persoane decedate sunt sora și părinții lui Michał O., tânărul de 24 de ani care a comis atacul armat în Piața Centrală din Cracovia.

FOTO: Profimedia

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