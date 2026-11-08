Ursula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România, în cadrul unui turneu la Marea Neagră. Administrația Prezidențială a anunțat că șefa Comisiei Europene va fi primită de președintele Nicușor Dan, cu care va avea discuții, urmate de declarații de presă. Ulterior, Von der Leyen se va întâlni și cu premierul Luca Niculescu.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, Ursula von der Leyen va fi primită luni, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tête-à-tête, urmate de convorbiri oficiale.

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În jurul orei 17:00, președinta Comisiei Europene și președintele României vor susține declarații de presă comune. Potrivit agendei Comisiei Europene, în cadrul vizitei în România, Ursula von der Leyen va avea o întâlnire și cu premierul Luca Niculescu. Vizita face parte din turneul președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.

Europa, în alertă după un val de amenințări cu bombă la bordul avioanelor. România, printre țările vizate

Vizita Ursulei von der Leyen are loc și pe fondul unui val de amenințări cu bombă care a afectat în ultimele zile traficul aerian european. Zeci de curse au fost vizate de alerte, unele aeronave fiind deviate sau escortate de avioane militare, în timp ce autoritățile au declanșat proceduri speciale de securitate.

Joi, 5 noiembrie, mai multe zboruri au fost afectate în țări precum Franța, Italia, Austria, Bulgaria, Polonia, Cehia și România. Un avion care zbura de la Dublin spre Roma a fost deviat către o bază aeriană militară din Franța, după primirea unei amenințări cu bombă.

Și Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a fost vizat de mai multe alerte. Printre aeronavele vizate s-au aflat o cursă Wizz Air venită de la Milano, un avion Air Serbia de pe ruta Belgrad–București și o aeronavă KLM cu destinația Tel Aviv, care făcea escală în România.