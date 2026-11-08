Alertă aeriană în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol. A fost emis RO-Alert în Tulcea

Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat duminică, 8 noiembrie, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, în apropiere de Insula Șerpilor.

UPDATE: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat o nouă țintă aeriană la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor. Două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Știrea inițială

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a identificat ținta în cursul zilei de duminică, 8 noiembrie, în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor.

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În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol de pe baza militară Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Mesaj RO-Alert transmis în estul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea aplicării măsurilor de avertizare a populației din estul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 14:02.