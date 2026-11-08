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Pierderi uriașe în rețeaua de termoficare din București. ELCEN pompează suplimentar 1.860 de tone de apă de apă fierbinte pe oră

Elena Popescu
Pierderi uriașe în rețeaua de termoficare din București. ELCEN pompează suplimentar 1.860 de tone de apă de apă fierbinte pe oră
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Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că pierderile din rețeaua de termoficare a Capitalei au ajuns la un nivel alarmant.

ELCEN a transmis că este nevoită să introducă suplimentar în sistem 1.860 de tone de apă fierbinte în fiecare oră pentru a compensa cantitățile pierdute prin conductele administrate de Termoenergetica.

”Din cauza pierderilor din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune și temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuințe. Practic, o cantitate impresionantă de apă tratată de ELCEN și adusă la parametrii necesari funcționării sistemului se pierde în rețeaua de transport și distribuție, înainte de a ajunge la consumatori”, se arată într-un comunicat transmis duminică de Elcen.

În plus, agentul termic care pleacă de la ELCEN în rețeaua de termoficare se amestecă pe circuitul de retur (apa care revine din rețeaua Termoenergetica în centralele ELCEN) cu apa de adaos care este rece, ceea ce determină o scădere a temperaturilor, mai adaugă ELCEN, precizând că nu a sistat niciun moment furnizarea agentului termic.

CET București Sud, într-o situație gravă

Una dintre cele mai grave situații este înregistrată la CET București Sud, unde debitul de apă necesar pentru compensarea pierderilor depășește constant 900 de tone pe oră.

”Cu alte cuvinte, numai pentru compensarea pierderilor din rețeaua Termoenergetica asociate acestei zone, trebuie asigurată o cantitate de apă de aproximativ 15.000 de litri în fiecare minut. În realitate, debitul înregistrat la CET București Sud este de 2 ori mai mare decât valoarea prevăzută contractual și cu aproximativ 50% peste debitul de avarie. Cu alte cuvinte, instalațiile ELCEN sunt obligate să gestioneze un volum de apă de adaos care depășește inclusiv capacitatea prevăzută pentru situații excepționale”, se mai arată în comunicat.

În prezent, instalațiile CET București Sud funcționează la un debit de peste două ori mai mare decât cel contractual și cu aproximativ 50% peste nivelul prevăzut pentru avarii.

”Instalațiile ELCEN sunt obligate să gestioneze un volum de apă de adaos care depășește inclusiv capacitatea prevăzută pentru situații excepționale”, avertizează compania.

Nu doar apa se pierde prin conductele rețelei de termoficare, ci și energia folosită pentru încălzirea acesteia. Potrivit ELCEN, energia termică înglobată în apa fierbinte pierdută în rețeaua Termoenergetica este echivalentă cu producția unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h. Compania avertizează că această situație pune o presiune considerabilă asupra instalațiilor de producere a energiei termice și electrice.

”Modernizarea centralelor este esențială, dar nu poate rezolva problemele unei rețele de termoficare cu pierderi și întreruperi în furnizare a apei calde și căldurii. Cele două componente trebuie modernizate în paralel pentru ca investițiile să se reflecte în mod real în confortul bucureștenilor”, transmite compania.

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