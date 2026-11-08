Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barro, a declarat că țara sa „va fi prezentă la masa negocierilor” în cadrul întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care va avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie.

Ministrul a făcut acest anunț, duminică, în cadrul unei emisiuni la postul de radio RTL. Barro a subliniat că, în cadrul acestor negocieri privind războiul ruso-ucrainean, europenii „vor fi reprezentați în mod demn”.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții. Nu vă pot spune încă cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar Franța va fi cu siguranță prezentă”, a adăugat el. „În ultimele săptămâni, europenii și-au făcut auzită vocea și i-au transmis mediatorului american că nicio discuție privind viitorul continentului nu poate ignora așteptările și cerințele noastre”, a subliniat el din nou în cadrul emisiunii „Le Grand Jury” difuzată de RTL-Public, Sénat, Ouest France și M6. „Franța va face auzită vocea Europei, care este cea mai direct vizată”, a subliniat el cu tărie.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia vor avea loc în perioada 10–11 noiembrie în capitala Emiratelor Arabe Unite și vor viza pașii următori pe calea către pace.

După întâlnirea pe care Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a avut-o, joi, la Washington, cu reprezentanți din Ucraina, dar și din Rusia, Donald Trump a confirmat că a purtat discuții la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin. Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval, Trump a recunoscut conversația sa cu Kirill Dmitriev. „Nu vă pot spune despre ce am discutat”, a spus Trump. Refuzând să ofere detalii cu privire la discuția sa cu Dmitriev, Trump a indicat că un aranjament mai amplu prinde contur.

„Va fi un acord, va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina ”, a spus Trump, menționând că acesta ar putea cuprinde întreaga Europă.

Reprezentanți europeni și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, au precizat, ulterior, în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, că sunt împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată fără participarea lor.

„Orice acord, pentru a fi pus în aplicare, va necesita ca Uniunea Europeană să fie parte la acesta”, a insistat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

Președintele Franței a fost unul dintre liderii europeni care au propus, în repetate rânduri, reluarea dialogului cu Moscova. În decembrie 2025, Emmanuel Macron estima că „redevine util să vorbim cu Vladimir Putin”, o declaraţie bine primită atunci de Kremlin.

În ianuarie 2026, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu apelul lansat de Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Moscova, afirmând că Europa nu poate contribui eficient la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”. În februarie 2026, Emmanuel Macron a detaliat că o eventuală reluare a discuțiilor este „în curs de pregătire” la nivel tehnic.

Preşedintelui francez i s-a reproşat faptul că a continuat să discute cu omologul său rus mai mult timp după ce acesta a lansat invazia Ucrainei, la 24 februarie 2022, însă a încetat apoi orice contact şi a adoptat un ton mai virulent împotriva liderului de la Kremlin. Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au discutat ultima oară la începutul lunii iulie 2025.