Prima pagină » Știri externe » Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“

Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“

Melania Agiu
Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
Galerie Foto 12
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barro, a declarat că țara sa „va fi prezentă la masa negocierilor” în cadrul întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care va avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie.

Ministrul a făcut acest anunț, duminică, în cadrul unei emisiuni la postul de radio RTL. Barro a subliniat că, în cadrul acestor negocieri privind războiul ruso-ucrainean, europenii „vor fi reprezentați în mod demn”.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții. Nu vă pot spune încă cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar Franța va fi cu siguranță prezentă”, a adăugat el.

„În ultimele săptămâni, europenii și-au făcut auzită vocea și i-au transmis mediatorului american că nicio discuție privind viitorul continentului nu poate ignora așteptările și cerințele noastre”, a subliniat el din nou în cadrul emisiunii „Le Grand Jury” difuzată de RTL-Public, Sénat, Ouest France și M6. „Franța va face auzită vocea Europei, care este cea mai direct vizată”, a subliniat el cu tărie.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia vor avea loc în perioada 10–11 noiembrie în capitala Emiratelor Arabe Unite și vor viza pașii următori pe calea către pace.

După întâlnirea pe care Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a avut-o, joi, la Washington, cu reprezentanți din Ucraina, dar și din Rusia, Donald Trump a confirmat că a purtat discuții la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin. Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval, Trump a recunoscut conversația sa cu Kirill Dmitriev. „Nu vă pot spune despre ce am discutat”, a spus Trump. Refuzând să ofere detalii cu privire la discuția sa cu Dmitriev, Trump a indicat că un aranjament mai amplu prinde contur.

„Va fi un acord, va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina ”, a spus Trump, menționând că acesta ar putea cuprinde întreaga Europă.

Reprezentanți europeni și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, au precizat, ulterior, în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, că sunt împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată fără participarea lor.

„Orice acord, pentru a fi pus în aplicare, va necesita ca Uniunea Europeană să fie parte la acesta”, a insistat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

7 februarie 2022, Rusia, Moscova: Președintele francez Emmanuel Macron (dreapta) discută cu președintele rus Vladimir Putin în timpul întâlnirii lor. Sursă foto: Mediafax

Președintele Franței a fost unul dintre liderii europeni care au propus, în repetate rânduri, reluarea dialogului cu Moscova. În decembrie 2025, Emmanuel Macron estima că „redevine util să vorbim cu Vladimir Putin”, o declaraţie bine primită atunci de Kremlin.

În ianuarie 2026, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu apelul lansat de Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Moscova, afirmând că Europa nu poate contribui eficient la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”. În februarie 2026, Emmanuel Macron a detaliat că o eventuală reluare a discuțiilor este „în curs de pregătire” la nivel tehnic.

Preşedintelui francez i s-a reproşat faptul că a continuat să discute cu omologul său rus mai mult timp după ce acesta a lansat invazia Ucrainei, la 24 februarie 2022, însă a încetat apoi orice contact şi a adoptat un ton mai virulent împotriva liderului de la Kremlin. Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au discutat ultima oară la începutul lunii iulie 2025.

Comentarii 3

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSMeghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
16:02
Meghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
FLASH NEWSAutoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
15:34
Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
CONTROVERSĂCine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
15:17
Cine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
14:00
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
NEWS ALERTAlertă la Riad: Un zgârie-nori al gigantului Aramco, avariat în urma unui atac masiv cu drone și rachete. Ce detalii oferă autoritățile saudite până acum
13:50
Alertă la Riad: Un zgârie-nori al gigantului Aramco, avariat în urma unui atac masiv cu drone și rachete. Ce detalii oferă autoritățile saudite până acum
FLASH NEWSFilmul tragediei din Cracovia. Cum s-a desfășurat atacul, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost rănite. Tot ce se cunoaște până acum
13:14
Filmul tragediei din Cracovia. Cum s-a desfășurat atacul, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost rănite. Tot ce se cunoaște până acum
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSVicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
16:52
Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
ANUNȚ81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
16:51
81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
ULTIMA ORĂIncendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
16:06
Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
15:50
Ursula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
ULTIMA ORĂAlertă aeriană în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol. A fost emis RO-Alert în Tulcea
15:26
Alertă aeriană în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol. A fost emis RO-Alert în Tulcea
FLASH NEWSPierderi uriașe în rețeaua de termoficare din București. ELCEN pompează suplimentar 1.860 de tone de apă de apă fierbinte pe oră
15:23
Pierderi uriașe în rețeaua de termoficare din București. ELCEN pompează suplimentar 1.860 de tone de apă de apă fierbinte pe oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe