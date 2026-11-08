Cine este Gadi Eisenkot și cât de diferit este de Benjamin Netanyahu. Politicianul care a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului și-a pierdut fiul și doi nepoți în războiul din Gaza

Președintele israelian Isaac Herzog l-a însărcinat pe liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot, să formeze un guvern, după ce, în urma alegerilor din 27 octombrie, nicio alianță politică nu a obținut majoritatea în Knesset (Parlamentul Israelului).

Eisenkot, fost șef al Statului Major General, va avea acum la dispoziție 28 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri de 14 zile, pentru a forma un guvern, înainte ca Herzog să permită unui alt lider, cel mai probabil actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu, să încerce să facă același lucru. Dacă acest demers eșuează, se vor organiza alegeri anticipate.

Ce șanse are Eisenkot să formeze un guvern

Însă, în situația actuală, este puțin probabil ca Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, să poată forma un guvern majoritar de genul celui pe care Netanyahu s-a bazat pentru a-și impune agenda politică de dreapta, scrie Al Jazeera.

Potrivit sursei citate, s-ar putea să fie nevoit să se bazeze pe sprijinul a cel puțin unuia dintre cele două partide care reprezintă comunitatea ultraortodoxă, care au fost adesea aliați ai lui Netanyahu. De asemenea, va fi esențial pentru el să își convingă colegii săi naționaliști să accepte ajutorul partidelor arabe, chiar dacă cele două tabere au idei politice total opuse.

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Confrom Al Jazeera, orice sprijin din partea Partidului Iudaismului Unit al Torei, de orientare ultraortodoxă — care s-a rupt de aliatul său tradițional, Shas, refuzând să-l susțină pe Netanyahu — va veni, probabil, în schimbul menținerii protecției de facto acordate tinerilor ultraortodocși care refuză serviciul militar.

„Este probabil ca sprijinul din partea partidelor care reprezintă palestinienii cu cetățenie israeliană să vină în schimbul unui efort cel puțin semnificativ de a combate valul de infracțiuni violente care a fost lăsat să cuprindă comunitățile palestiniene din Israel.“, scrie AL Jazeera

Însă Aida Touma-Sliman, deputată în Knesset din partea partidului de stânga Hadash și membră a Listei Comune conduse de palestinieni, a afirmat că evoluțiile din ultimele zile au arătat că Eisenkot nu dorește să se bazeze pe alegătorii palestinieni.

„Pare mult mai dispus să facă compromisuri cu partidele religioase ultraortodoxe, în special în ceea ce privește legea privind recrutarea militară, decât să riște să fie perceput ca fiind dependent de sprijinul arabilor.”

Moștenirea toxică

Una dintre principalele probleme cu care va trebui să se confrunte viitorul lider al țării este imaginea Israelului în Statele Unite. Reputația Israelului a atins un minim istoric în rândul opiniei publice americane din cauza războiului din Gaza și a războiului SUA și Israel împotriva Iranului. Netanyahu este acuzat că l-a convins pe președintele american Donald Trump să-l declanșeze.

În ultimele luni, inclusiv relația dintre Trump și Netanyahu a părut că începe să se destrame. În ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Trump a anunțat încetarea pachetului de ajutor militar în valoare de 3,8 miliarde de dolari acordat anual Israelului. În ciuda anunțului de ultim moment, Partidul Republican al lui Trump a suferit pierderi istorice, iar înalți oficiali, printre care și vicepreședintele JD Vance, au dat vina pe războiul cu Iranul.

Cum s-ar înțelege cu Trump

Chiar și așa, Trump și-a exprimat clar preferința pentru alegerile din Israel: la începutul lunii octombrie, i-a oferit lui Netanyahu „susținerea sa completă și totală”, numindu-l un „mare prim-ministru războinic”. Oricine altcineva, a avertizat el, ar fi „liderul greșit” – sugerând că SUA ar trebui atunci să se confrunte singură cu Iranul.

„Anti-Bibi”

Potrivit Al Jazeera, cel puțin pentru moment, Eisenkot pare să se bucure de sprijinul majorității israelienilor. Spre deosebire de Netanyahu, fiul rafinat al unei familii evreiești așkenaze privilegiate, Eisenkot reprezintă o figură mai autentică.

Cine este Gadi Eisenkot

Gadi Eisenkot s-a născut pe 19 mai 1960, în orașul istoric Tiberias, din nordul Israelului, din părinți originari din Marrakesh și Casablanca. A crescut la sud, în orașul portuar Eilat, iar la vârsta de 18 ani s-a înrolat în armată, ajungând în final la gradul de șef de stat major. Gadi este al doilea dintre cei nouă copii ai familiei.

S-a înrolat în Brigada Golani în 1978 și, pe parcursul unei cariere de 40 de ani, a avansat până la funcția de șef al Statului Major, pe care a deținut-o între 2015 și 2019, sub conducerea lui Netanyahu.

În timpul mandatului său a avut loc unul dintre cele mai controversate episoade din istoria militară recentă a Israelului. În 2016, sergentul Elor Azaria a împușcat și a ucis un atacator palestinian rănit în Hebron. În ciuda presiunilor exercitate de politicieni de dreapta – printre care și Netanyahu –, Eisenkot a susținut desfășurarea unei anchete militare și a unui proces, afirmând că apăra disciplina și etica armatei.

Un începător în politică

Eisenkot este relativ nou în lumea politicii. După ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), a urmat apoi calea binecunoscută a ofițerilor militari israelieni de rang înalt către politică, ajungând în cele din urmă să facă parte din guvernul de unitate națională format de Netanyahu după atacurile conduse de Hamas asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023.

Concret, Gadi Eisenkot a intrat în politică în 2022, alături de un alt fost șef de cabinet, Benny Gantz. După atacul asupra Israelului din 7 octombrie 2023, condus de Hamas, cei doi s-au alăturat cabinetului de urgență de război al lui Netanyahu. Însă au părăsit cabinetul în iunie 2024, invocând lipsa unei strategii clare pentru perioada de după război.

Tragedie de familie în Gaza

Până atunci, războiul lăsase deja urme adânci în familia lui Eisenkot. Fiul său cel mai mic, Gal, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis în luptă în Gaza în decembrie 2023, la două luni de la izbucnirea războiului. Și doi dintre nepoții săi au murit în luptă.

„La mormântul lui Gal, am jurat că prețul pe care l-a plătit el, împreună cu prietenii săi, cu cei pe care îi cunoștea și cu cei pe care nu îi cunoștea, nu va fi în zadar”, a scris Eisenkot în ziarul Yedioth Ahronoth în aprilie 2026. El a considerat această promisiune unică ca fiind esențială pentru misiunea sa politică.

Fiul său, Gal, a fost ucis la Jabalia, în nordul Fâșiei Gaza, în decembrie 2023, iar o zi mai târziu a urmat și nepotul său, Maor.

În noiembrie 2024, un alt nepot al său, Yogev Pazy, a fost ucis în Gaza. În total, Eisenkot a avut cinci copii.

Descris atât de aliați, cât și de adversari drept „menschy” (decent) și „schlumpy” (neîngrijit), aspectul obosit al lui Eisenkot reflectă, cel puțin în ochii unor alegători, legăturile sale personale cu atacurile din 7 octombrie și cu războiul genocid care a urmat în Gaza.

Acest lucru a creat o imagine a lui Eisenkot care se află în contradicție cu familia lui Netanyahu, al cărei stil de viață relativ luxos pare foarte îndepărtat de situația actuală a alegătorilor israelieni.

„Are o ținută foarte militară, este foarte stăpân pe sine și este genul de om despre care nu știi întotdeauna ce gândește”, a declarat Yossi Mekelberg, cercetător principal la Chatham House. „Cred că oferă ceea ce Israelul are nevoie mai presus de orice în acest moment: un sentiment de normalitate și conștientizarea faptului că există reguli care se aplică în mod egal tuturor, inclusiv guvernului.”

Dar acest lucru nu va schimba prea mult situația palestinienilor, scrie Al Jazeera. Potrivit publicației, Eisenkot este arhitectul „Doctrinei Dahiyeh”, care susține utilizarea forței disproporționate și distrugerea pe scară largă împotriva comunităților civile care opun rezistență forțelor israeliene.

În calitate de șef al statului major, Eisenkot a coordonat operațiuni brutale împotriva palestinienilor din Gaza și Cisiordania, precum și atacuri aeriene de amploare împotriva țintelor iraniene și înarmarea rebelilor din Siria.

În perioada 2015-2018, ani care se suprapun cu mandatul său, datele Organizației Națiunilor Unite indică aproximativ 650 de palestinieni uciși de forțele israeliene sau în incidente legate de conflict. Din acest număr, 295 de decese au avut loc numai în 2018. Printre aceștia se numără 189 de palestinieni uciși și mii de răniți în timpul protestelor din cadrul „Marșului Mare al Întoarcerii” din Gaza, inclusiv 35 de copii.

O comisie a ONU a constatat ulterior că există motive întemeiate să se creadă că forțele israeliene aflate sub comanda sa au comis încălcări grave ale dreptului internațional, unele dintre acestea putând constitui crime de război sau crime împotriva umanității.

În timpul războiului din Liban din 2006, când lui Eisenkot i se atribuie elaborarea „Doctrinei Dahiyeh”, Israelul a ucis 1.109 persoane, dintre care aproximativ 860 erau civili. Nu există cifre referitoare la zecile de mii de persoane ucise în urma aplicării tacticii lui Eisenkot în anii care au urmat, precizează Al Jazeera.

Principalele sale promisiuni de campanie sunt cele interne și cele legate de responsabilitate. El promite o comisie de anchetă de stat privind eșecurile din 7 octombrie, împotriva căreia Netanyahu s-a opus încă de la începutul războiului. De asemenea, promite recrutarea militară obligatorie sau serviciul național pentru toți cetățenii.

În ceea ce privește Iranul, el împărtășește obiectivele centrale ale lui Netanyahu de a împiedica achiziționarea unei arme nucleare de către acesta și de a slăbi rețeaua de intermediari a Teheranului.

El l-a criticat dur pe Netanyahu pentru modul în care a gestionat războiul din Gaza, acuzându-l pe prim-ministru că a prelungit conflictul și i-a pus în pericol pe ostaticii israelieni din motive politice, o acuzație care l-a determinat în cele din urmă să părăsească cabinetul de război.