Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei Procesiuni de Florii

Sfânta Lumină de la Ierusalim. Profimedia

Patriarhul Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, confirmă zvonurile care circulau de ceva vreme, potrivit cărora Procesiunea de Florii va fi amânată. Patriarhul invită la rugăciune neîncetată, reamintind că „viața iese întotdeauna victorioasă în fața urii”.

Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei procesiuni de Florii care precede Săptămâna Patimilor, notează Mediafax.

Procesiunea va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru Ierusalim

Patriarhul Pierbattista Pizzaballa anunță, printr-o scrisoare oficială publicată pe site-ul Patriarhiei că, din cauza războiului, tradiționala procesiune de Duminica Floriilor, care urcă de la Muntele Măslinilor până la orașul vechi al Ierusalimului a fost anulată în 2026.

Procesiunea de Florii va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru Ierusalim, într-un loc care încă nu a fost stabilit.

FOTO – Alexandra Pandrea/GÂNDUL

„Procesiunea tradițională de Duminica Floriilor, care urcă de la Muntele Măslinilor la Ierusalim, este anulată. Aceasta va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru orașul Ierusalim, într-o locație care va fi stabilită ulterior. Liturghia de sfințire a mirului este amânată pentru o dată care va fi stabilită, imediat ce situația va permite, eventual în perioada pascală. Dicasterul pentru Cultul Divin a acordat deja aprobarea necesară.

Bisericile Diecezei rămân deschise. Preoții și preoții parohi, în formele și modalitățile posibile, vor face tot posibilul pentru a încuraja rugăciunea și participarea credincioșilor la celebrările Misterului Pascal”, scrie patriarhul în documentul citat.

Războiul nu poate stinge lumina din sufletele credincioșilor

Pentru data de 28 martie a fost programată o rugăciune comunitară virtuală cu un rozariu pentru pace.

Duritatea acestei perioade de război, care ne afectează pe toți, poartă astăzi povara suplimentară a faptului că nu putem sărbători Paștele împreună și cu demnitate.

Aceasta este o rană care se adaugă la multele altele provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajați. Chiar dacă nu ne adunăm așa cum ne-am dori, să nu renunțăm la rugăciune”, mai scrie cardinalul.

Oficialul mai arată că se pot compensa limitările războiului cu momente de rugăciune în familii și în comunitățile religioase. Având în vedere semnificația profundă a sărbătorii de Florii, comunitatea catolică din Ierusalim este cu adevărat îndurerată, mai spune patriarhul, reamintind că viața iese întotdeauna victorioasă împotriva urii.

Documentul, cu un amplu ton emoțional, îi încurajează pe creștini.

„Paștele, pe care îl celebrăm în numele patimilor, morții și învierii lui Hristos, ne amintește că niciun întuneric, nici măcar cel al războiului, nu poate avea ultimul cuvânt. Mormântul gol este pecetea victoriei vieții asupra urii, a milostivirii asupra păcatului. Să permitem acestei certitudini să ne lumineze pașii și să ne susțină speranța. În Hristos, vă îmbrățișez pe fiecare dintre voi și vă dau binecuvântarea mea”, a încheiat patriarhul Pizzaballa.

