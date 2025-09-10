Patronul cazinourilor Marriot și Radisson a fost ARESTAT în Israel. Cine este Eli Mosley, șeful lui Amiran Dzanashvili

Gruparea interlopă condusă de frații Yossi și Eli Mosley, considerată una dintre cele mai puternice din Israel și cu puternice ramificații globale, este în vizorul autorităților israeliene, după ce ar fi mituit polițiștii pentru a afla informații din dosarele care-i vizează pe lideri.

Cu Yossi după gratii de aproape 3 ani, acum a venit rândul fratelui său, Eli, să treacă în boxa acuzaților. În timp ce primul este încarcerat pentru extorcare, spălare de bani și asasinat, al doilea se confruntă cu acuzații privind mituirea unui corp de elită a poliției israeliene. Scopul? Scurgerea de informații din dosarele care-i vizează pe liderii grupării.

În fața instanței, Eli Mosley nu a fost cooperant, negând învinuirile ce i se aduc, potrivit presei israeliene.

„Nu am dat mită! Nu cunosc suspecții care au fost arestați”, a declarat Mosley.

Alături de capul lumii interlope israeliene a fost arestat și un subaltern, Yossi Horberg, care se ocupa de intermedierea plăților către polițiști din Unitatea Lahav 433 (corp de elită responsabil de investigarea actelor de corupție, luptă împotriva crimei organizate și contracararea infracțiunilor grave interne/externe).

„Este inutil să menționăm consecințele și daunele pe care le produce scurgerea de informații sensibile către părți neautorizate, în special dacă vorbim de membrii criminalității organizate”, susțin procurorii care s-au ocupat de caz.

Legătura dintre clanul Mosley și România

Clanul Mosley este una dintre cele mai puternice familii din lumea interlopă, după ce au reușit să creeze alianțe strategice cu alte grupări similare la nivel local și internațional.

Organizația operează în domeniul jocurilor de noroc și cămătăriei. La momentul arestului liderului rămas în libertate, Unitatea Lahav 433 avea în desfășurare o anchetă cuprinzătoare, având suspiciunea că membrii grupării se ocupă de extorcare și spălare de bani.

Potrivit surselor, Eli Mosley ar fi de fapt patronul cazinourilor Mariott și Radisson din București, la care figurează cu numele un alt afacerist, controversatul Amiran Dzanashvili.

Deși de jure cazinourile sunt în proprietatea lui Dzanashvili, de facto cel care le controlează este Mosley. Practic, Amiran este doar managing parner, în termeni corporativi, în timp ce Eli este proprietarul celor două locații exclusiviste pentru împătimiții jocurilor de noroc.

Amiran este un cunoscut al lumii mondene și interlope din Capitală. La capitolul femei, israelianul cu origini georgiene a făcut prăpăd pe plaiuri mioritice, având mereu pretendente în dormitor, însă tot acestea i-au adus și condamnarea, fiind implicat într-un dosar de proxenetism alături de Sile Cămătaru.

Cancan nota în urmă cu cinci ani că deși a fost condamnat la închisoare, Dzanashvili a executat o pedeapsă cu suspendare. Mai mult, acesta ar avea legături cu mafia rusă, pentru care spală bani prin diverse operațiuni, însă această supoziție nu a fost dovedită până în prezent.