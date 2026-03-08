După ce Donald Trump l-a criticat dur pentru refuzarea cererii sale de a le permite forțelor militare SUA să folosească bazele britanice pentru a ataca Iranul pe 28 februarie,prim-ministrul britanic Keir Starmer a postat pe X că se declară preocupat de impactul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu asupra creșterii costului vieții.

„Știu că mulți oameni din țara noastră sunt îngrijorați de impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra costului vieții.Guvernul meu laburist este de partea voastră, concentrat pe protejarea familiilor voastre și pe acționarea în interesul național.”, a spus premierul.

Secretara Afacerilor Externe a Marii Britanii, Yvette Cooper, a spus că premierul Keir Starmer are dreptate că a spus că „apără interesele britanicilor”, potrivit BBC.

Pe 7 martie, președintele SUA a spus că Regatul Unit a luat în considerare să trimită portavioane în Orientul Mijlociu, dar a respins ajutorul oferit:

„Nu avem nevoie de oameni să ni se alăture în RĂZBOAIE pe care deja le-am câștigat”.

