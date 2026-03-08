Prima pagină » Știri externe » Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Israelul controlează aproape complet spațiul aerian iranian și anunță continuarea operațiunilor militare împotriva Teheranului. Liderul israelian spune că ofensiva urmărește „eradicarea regimului” și schimbarea echilibrului în Orientul Mijlociu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că Israelul deține „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”, într-un discurs adresat națiunii, în contextul numeroaselor alerte de atac activate pe teritoriul Israelului.

Liderul de la Ierusalim a afirmat că operațiunea militară lansată pe 28 februarie împotriva Republicii Islamice, împreună cu aliatul american, continuă conform unui plan strategic.

„Vom continua cu toată forța noastră”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian a transmis că obiectivul este schimbarea raportului de putere în regiune.

„Continuăm cu toată forța, schimbând Orientul Mijlociu”, a spus el.

Potrivit acestuia, operațiunea militară urmează un „plan metodic” destinat să elimine actuala conducere iraniană. „Avem un plan metodic pentru a eradica regimul iranian și a atinge multe alte obiective”, a afirmat Netanyahu.

El a adăugat că superioritatea aeriană ar fi fost obținută datorită cooperării militare dintre Israel și Statele Unite.

„Datorită piloților noștri curajoși și piloților americani, am obținut controlul aproape total asupra spațiului aerian deasupra Teheranului”, a declarat premierul israelian.

„Momentul adevărului se apropie”

În același discurs, Benjamin Netanyahu s-a adresat direct cetățenilor iranieni, susținând că actualul conflict ar putea schimba viitorul regiunii.

„Momentul adevărului se apropie”, a spus premierul israelian,

El a afirmat că ofensiva militară nu vizează poporul iranian, ci conducerea politică de la Teheran.

„Am intrat în război pentru a permite poporului iranian să-și ia soarta în mâini în regiune. Vrem să eliberăm poporul de sub jugul tiraniei și acest lucru depinde de voi, poporul iranian care a suferit atât de mult”, a adăugat Netanyahu.

Netanyahu a insistat că Israelul „nu încearcă să divizeze Iranul”, adăugând: „noi încercăm să eliberăm Iranul”.

În același timp, premierul israelian a transmis un avertisment membrilor Gărzii Revoluționare iraniene.

„Către agenții Gărzii Revoluționare, vă spun doar atât: și voi sunteți în vizor. Cine depune armele nu va fi rănit, iar cine nu o face, va fi responsabil pentru propriul sânge”, a afirmat Netanyahu.

Netanyahu a afirmat că succesul militar ar putea deschide calea unei noi relații între cele două state.

„Nu este departe ziua în care Israelul și Iranul vor redeveni prieteni puternici”, a mai spus liderul de la Ierusalim.

Admministrația Trump a aprobat urgent vânzarea de arme către Israel în valoare de 151.000.000 de dolari, în plin război cu Iranul

