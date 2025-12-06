Prima pagină » Știri externe » Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare în online

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare în online

Oana Zvobodă
06 dec. 2025, 13:00, Știri externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare în online
Pavel Durov, fondatorul Telegram

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare. Acesta s-a referit și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa.

Durov spune că Uniunea Europeană creează reguli atât de complicate încât pot fi folosite pentru a sancționa companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite mesaje, conform Baha.

„UE impune reguli imposibile pentru a putea pedepsi firmele de tehnologie care refuză să cenzureze în tăcere libertatea de exprimare. Am văzut același lucru în Franța: o «anchetă penală» nefondată, apoi serviciile de informații s-au oferit să ajute dacă telegram ar cenzura în tăcere discursul din România și Moldova”, a scris acesta.

Pavel Durov a răspuns la o postare a miliardarului și fondatorului X Corp, Elon Musk, din 2024, în care spunea că refuză „acordul secret ilegal” al UE de a cenzura libertatea de exprimare.

Anul acesta, Durov a acuzat agenția franceză de spionaj că i-a cerut să suprime „vocile conservatoare din România” în timpul campaniei electorale prezidențiale din această țară. Parisul a negat această afirmație.

„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți”

În urmă cu aproximativ două luni, fondatorul Telegram a transmis un mesaj dur la adresa națiunilor „cândva libere”, care introduc „măsuri distopice”.

„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți. Ceea ce a fost odată promisiunea schimbului liber de informații se transformă în instrumentul suprem de control.

Țările cândva libere introduc măsuri distopice, cum ar fi ID-urile digitale (Marea Britanie), verificările de vârstă online (Australia) și scanarea în masă a mesajelor private (UE).

Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie încarcerează mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța investighează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea”, a scris acesta pe contul său de Telegram.

Autoritățile franceze au ridicat toate restricțiile de călătorie impuse directorului executiv al Telegram, Pavel Durov, și au anulat obligația ca acesta să se prezinte periodic la secția de poliție locală, a relatat joi AFP.

