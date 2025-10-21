Pavel Durov, șeful Telegram vrea să răscumpere și să returneze bijuteriile FURATE din Luvru, estimate la 88 milioane de euro

„Nu sunt surprins de jaf — este un semn al declinului unei țări cândva mari, unde autoritățile distrag oamenii cu amenințări inventate, în loc să rezolve probleme reale”, a scris fondatorul Telegram.

Pavel Durov a adăugat că este gata să doneze „bijuteriile înapoi Luvrului — în Abu Dhabi”, subliniind că „în Abu Dhabi nu se fură”.

Muzeul Luvru Abu Dhabi a fost deschis în 2017. Pavel Durov continuă să critice autoritățile franceze după arestarea sa din luna august 2024. Ancheta împotriva lui este încă în curs.

Pierderile din jaful de la Luvru sunt estimate la 88 milioane de euro (102 milioane de dolari), a declarat procurorul din Paris.

