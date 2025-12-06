Prima pagină » Știri externe » Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice

Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice

06 dec. 2025, 16:58, Știri externe
Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice

Inundațiile și alunecările de teren din Indonezia, în special cele de pe insula Sumatra, au provocat un dezastru umanitar major, cu un bilanț al victimelor care a depășit 900 de morți. Peste 400 de persoane sunt încă date dispărute, peste un milion de oameni au fost strămutați, iar mulți supraviețuitori din satele izolate se confruntă cu riscul foametei din cauza drumurilor distruse și a lipsei de alimente și apă potabilă. Natura a făcut, de asemenea, 200 de victime în sudul Tailandei și în Malaezia.

Cele mai afectate sunt provinciile Aceh, Sumatra de Nord și Sumatra de Vest. Ploile torențiale au fost cauzate de o combinație rară între musonul sezonier și ciclonul tropical Senyar, care s-a format în strâmtoarea Malaca, o zonă unde astfel de fenomene sunt neobișnuite. Experții leagă intensitatea dezastrului de criza climatică și de defrișările extinse din zonă.

Dimas Firmansyah, un adolescent de 14 ani de la un internat islamic, a declarat că accesul în și din regiunea Aceh Tamiang a fost întrerupt, iar elevii au fost blocați în școală timp de o săptămână, timp în care au căutat pe rând de mâncare și au băut apa din inundații.

„Am stat acolo aproximativ o săptămână”, a spus Dimas, îndemnând guvernul să vină în zonă pentru a vedea ei înșiși calamitatea.

Oficialii administrației locale din Sumatra au cerut guvernului național din Jakarta să declare stare de urgență națională pentru a elibera fonduri suplimentare pentru eforturile de salvare și ajutorare. La începutul acestei săptămâni, președintele Prabowo Subianto a declarat că situația se îmbunătățește și că măsurile actuale sunt suficiente.

Defrișările masive, o cauză pentru calamitatea produsă în Indonezia

Defrișările masive din Indonezia au amplificat caracterul distructiv al inundațiilor și al alunecărilor de teren. Experții de mediu, ONG-urile și chiar oficiali din guvernul indonezian au indicat defrișările masive ca un factor cheie care a amplificat dezastrul.

Grupurile ecologiste dau vina pe defrișările legate de minerit și exploatarea forestieră pentru amplificarea pagubelor provocate de inundații, iar Indonezia investighează companii suspectate că defrișează pădurile din jurul zonelor afectate de inundații.

Printre companiile care au fost implicate în defrișări se numără North Sumatra Hydro Energy, care administrează hidrocentrala de 510 megawați, finanțată de China, dar și compania minieră Agincourt Resources, care exploatează mina de aur Martabe. Ambele își desfășoară activitatea în regiunea Batang Toru. Studiile aeriene au arătat tăieri masive de copaci în această regiune care ar fi putut amplifica inundațiile, a declarat Ministerul Mediului.

Recomandările autorului:

Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României

În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini

SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional
16:37
Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional
ACTUALITATE Drumul groazei. Orice greșeală pe această șosea înseamnă moarte
15:55
Drumul groazei. Orice greșeală pe această șosea înseamnă moarte
VIDEO Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale
15:51
Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale
CONTROVERSĂ În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini
15:12
În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini
EXTERNE JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha
14:56
JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha
EXTERNE SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională”
14:24
SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională”
Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Deținerea unui smartphone la vârsta de 12 ani a fost asociată cu riscuri pentru sănătatea mintală și cea fizică
CLIMĂ În timp ce românii se luptă cu frigul, australienii trăiesc zile de foc. Caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare
16:49
În timp ce românii se luptă cu frigul, australienii trăiesc zile de foc. Caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare
SPORT În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj
16:12
În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”
16:00
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”
ECONOMIE Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România
15:13
Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România
ULTIMA ORĂ Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă
15:06
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă

Cele mai noi