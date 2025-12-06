Peste 900 de morți și un milion de strămutați: Inundațiile catastrofale din Indonezia sunt amplificate de defrișări și schimbări climatice

Inundațiile și alunecările de teren din Indonezia, în special cele de pe insula Sumatra, au provocat un dezastru umanitar major, cu un bilanț al victimelor care a depășit 900 de morți. Peste 400 de persoane sunt încă date dispărute, peste un milion de oameni au fost strămutați, iar mulți supraviețuitori din satele izolate se confruntă cu riscul foametei din cauza drumurilor distruse și a lipsei de alimente și apă potabilă. Natura a făcut, de asemenea, 200 de victime în sudul Tailandei și în Malaezia.

Cele mai afectate sunt provinciile Aceh, Sumatra de Nord și Sumatra de Vest. Ploile torențiale au fost cauzate de o combinație rară între musonul sezonier și ciclonul tropical Senyar, care s-a format în strâmtoarea Malaca, o zonă unde astfel de fenomene sunt neobișnuite. Experții leagă intensitatea dezastrului de criza climatică și de defrișările extinse din zonă.

Dimas Firmansyah, un adolescent de 14 ani de la un internat islamic, a declarat că accesul în și din regiunea Aceh Tamiang a fost întrerupt, iar elevii au fost blocați în școală timp de o săptămână, timp în care au căutat pe rând de mâncare și au băut apa din inundații.

„Am stat acolo aproximativ o săptămână”, a spus Dimas, îndemnând guvernul să vină în zonă pentru a vedea ei înșiși calamitatea.

Oficialii administrației locale din Sumatra au cerut guvernului național din Jakarta să declare stare de urgență națională pentru a elibera fonduri suplimentare pentru eforturile de salvare și ajutorare. La începutul acestei săptămâni, președintele Prabowo Subianto a declarat că situația se îmbunătățește și că măsurile actuale sunt suficiente.

Defrișările masive, o cauză pentru calamitatea produsă în Indonezia

Defrișările masive din Indonezia au amplificat caracterul distructiv al inundațiilor și al alunecărilor de teren. Experții de mediu, ONG-urile și chiar oficiali din guvernul indonezian au indicat defrișările masive ca un factor cheie care a amplificat dezastrul.

Grupurile ecologiste dau vina pe defrișările legate de minerit și exploatarea forestieră pentru amplificarea pagubelor provocate de inundații, iar Indonezia investighează companii suspectate că defrișează pădurile din jurul zonelor afectate de inundații.

Printre companiile care au fost implicate în defrișări se numără North Sumatra Hydro Energy, care administrează hidrocentrala de 510 megawați, finanțată de China, dar și compania minieră Agincourt Resources, care exploatează mina de aur Martabe. Ambele își desfășoară activitatea în regiunea Batang Toru. Studiile aeriene au arătat tăieri masive de copaci în această regiune care ar fi putut amplifica inundațiile, a declarat Ministerul Mediului.

Recomandările autorului: