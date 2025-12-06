Prima pagină » Actualitate » Drumul groazei. Orice greșeală pe această șosea înseamnă moarte

06 dec. 2025, 15:55, Actualitate
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de intrare sau ieșire.

Pe acest drum, nu există refugii, parcări sau intersecții. Singura variantă de a evita un accident este prăpastia.

Înainte de construcția sa, locuitorii trebuiau să folosească trasee periculoase din cauza ceții, ploii, alunecărilor de teren sau întunericului. Pentru a rezolva acest lucru, inginerii au săpat o potecă direct în versantul dealului, ancorând drumul de stânci aproape verticale cu structuri de sprijin ranforsate, capabile să reziste alunecărilor de teren, furtunilor violente și ciclurilor de îngheț-dezgheț care puteau distruge drumurile mai slabe.

Pericolul, însă, nu dispare niciodată. Benzile sunt înguste, prăpăstiile sunt neiertătoare, ceața poate obstrucționa vizibilitatea în câteva secunde, iar fiecare curbă necesită atenție totală. Chiar și așa, pentru locuitorii care depind de drum, nu este o plimbare palpitantă; este o linie vitală care leagă comunități izolate de școli, piețe, spitale și restul Chinei, preia Libertatea.

Recomandarea autorului: Transfăgărășanul Chinei. Cum arată Drumul Mătăsii în Mileniul trei la altitudinea de 4000 de metri

