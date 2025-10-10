„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ULTIMA care a avut libertăți”. Fondatorul Telegram atacă DUR națiunile care îngrădesc drepturile

„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți”, avertizează fondatorul Telegram. Pavel Durov are un mesaj dur la adresa națiunilor, „cândva libere”, care introduc „măsuri distopice”.

„Ceea ce a fost odată promisiunea schimbului liber de informații se transformă în instrumentul suprem de control”, scrie acesta pe contul său de Telegram.

În ziua în care împlinește 41 de ani, Durov spune că nu are chef să sărbătorească. În schimb face o analiză a felului în care sunt îngrădite drepturile și libertățile cetățenești în lume.

„Țările cândva libere introduc măsuri distopice, cum ar fi ID-urile digitale (Marea Britanie), verificările de vârstă online (Australia) și scanarea în masă a mesajelor private (UE). Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie încarcerează mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța investighează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea”, scrie el.

„Am fost hrăniți cu o minciună”

Durov avertizează că se apropie rapid „o lume întunecată, distopică”, iar calea „autodistrugerii” pe care mergem trădează „moștenirea strămoșilor noștri”.

„O lume întunecată, distopică, se apropie rapid – în timp ce noi dormim. Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți – și a permis ca acestea să ne fie luate. Am fost făcuți să credem că cea mai mare luptă a generației noastre este să distrugem tot ce ne-au lăsat strămoșii noștri: tradiția, intimitatea, suveranitatea, piața liberă și libertatea de exprimare. Trădând moștenirea strămoșilor noștri, ne-am pus pe calea autodistrugerii – morale, intelectuale, economice și, în cele din urmă, biologice”.

