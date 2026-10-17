Paza de Coastă a SUA a salvat 16 persoane după ce o ambarcațiune s-a scufundat în largul Mexicului

Paza de Coastă a Statelor Unite a salvat 16 persoane din Oceanul Pacific, după ce o ambarcațiune s-a scufundat în largul coastei mexicane Baja California, la aproximativ 225 de kilometri vest de orașul Ensenada. Cel puțin 11 persoane sunt în continuare date dispărute, iar operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

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16 persoane au fost scoase din apă

Potrivit autorităților americane, citate de Al Jazeera, intervenția a început vineri, după ce echipajul ambarcațiunii a transmis un semnal de urgență, anunțând că nava se scufundă. Un elicopter de salvare a ajuns la fața locului la aproximativ două ore după apelul transmis în jurul orei locale 1:00.

Salvarea celor 16 persoane din apă a durat aproximativ 90 de minute. La operațiune a participat și un salvator specializat în intervenții în apă, a declarat locotenentul Santiago Tamburini, din cadrul Pazei de Coastă.

Persoanele salvate sunt cetățeni mexicani, potrivit consulatului Mexicului. Acestea au fost transportate cu elicopterul la San Diego, în California, și duse ulterior la spitale.

Unul dintre supraviețuitori primește îngrijiri medicale pentru o posibilă mușcătură de rechin, iar alte două persoane sunt în stare critică. Consulatul Mexicului din San Diego a anunțat că le oferă asistență consulară.

Între timp, operațiunile de căutare continuă pentru găsirea celor cel puțin 11 persoane dispărute. La misiune participă Paza de Coastă și Marina SUA, cu două elicoptere, un avion, o navă a Pazei de Coastă și o navă militară.

Nu se știe de ce se afla ambarcațiunea în zonă

Autoritățile nu au stabilit de unde venea ambarcațiunea, încotro se îndrepta sau ce activitate desfășura. La fața locului au fost găsite doar resturi, nu și ambarcațiunea în sine, iar tipul acesteia nu a fost identificat.

Zona este frecventată atât de pescari și ambarcațiuni de agrement, cât și de persoane implicate în transportul ilegal de migranți către Statele Unite.