Ion Cristoiu: Dacă PNL nu votează Guvernul Niculescu, Ilie Bolojan poate să-și caute de pe acum o cazarmă

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție Guvernul Luca Niculescu și votul acordat de PNL pentru învestirea acestuia.

„Biroul Politic Național al PNL se reunește, astăzi, pentru a dezbate propunerea președintelui acestui partid, Ilie Bolojan, ca PNL să voteze la învestirea guvernului Luca Niculescu, trecând în opoziție, dar asumându-și un angajament că timp de 6 luni nu va depune moțiune de cenzură, nici moțiune simplă și, în același timp, va practica o poziție constructivă, împlinind visul lui Ion Iliescu din anii 90, opoziția să nu fie „distructivă”, ci constructivă.

Trebuie să remarcăm grava încălcare a democrației de partid de către Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, ca premier, a fost dezastruos prin exercițiul de autoritarism practicat în relație cu celelalte partide componente ale coaliției. A uitat că este premier de coaliție și și-a impus hotărârile luate într-un cerc îngust de camarilă orădeană. Aceste decizii au fost luate fără a ține cont de PNL chiar, să nu mai spun de PSD”, a declarat Ion Cristoiu.

„Ilie Bolojan s-a manifestat din nou ca un dictator”

„Această manie a autoritarismului, amintind de dictatorii nefaști din istoria României, își spune cuvântul și în conducerea PNL. PNL a fost, până la Ilie Bolojan, care a și USR-izat acest partid, cel mai democrat partid postdecembrist, cu multe discuții, cu controverse, dar tocmai asta a dat forța partidului, diferențiindu-l substanțial de PSD, mai ales. În cazul atitudinii față de guvernul Luca Niculescu, domnul Ilie Bolojan s-a manifestat din nou ca un dictator de provincie pentru că normal era să ceară părerea Biroului Politic Național al PNL, a conducerii colective înainte ca Luca Niculescu să vină și să se intereseze care este poziția PNL față de guvernul condus de domnia sa.

Normal era ca domnul Ilie Bolojan să convoace acest Birou Politic Național, așa cum s-a întâmplat la PSD, să primească, să ceară un mandat cu limite sau fără de negociere. Domnia sa a luat acest partid în proprietate, e un fel de parcelă din spatele vilei sale, și a hotărât că PNL rămâne în opoziție, a refuzat oferta lui Luca Niculescu și a anunțat că cel mult partidul votează la votul de învestitură. După părerea mea, Biroul Politic Național trebuia convocat pentru a stabili cu mult înainte de această zi poziția partidului față de oferta lui Luca Niculescu”, a continuat publicistul.

„Numai cazarma îl mai poate salva de furia opiniei publice”

„Dacă luăm în serios postura domniei sale de dictator și o raportăm la declarațiile din ultima vreme, de vreo 5 ori a spus că va vota învestirea guvernului și că va propune conducerii PNL să voteze rămânând în opoziție. Între timp, s-au ivit mai mult sau mai puțin aranjate de Ilie Bolojan declarații halucinante, din provincie, unul de la Vrancea de care nu am auzit a spus că el nu ar vota și că vrea să cadă acest guvern la învestitură.

În condițiile prezente, dacă Biroul Politic Național al PNL decide să nu voteze, guvernul cade și, în acel moment, domnul Bolojan poate să își caute o cazarmă. Este o metaforă, în sensul că poate că numai cazarma îl mai poate salva de furia opiniei publice pentru că românii vor neapărat încheierea crizei și, în plus, el a promis această încheiere a crizei”, a conchis Ion Cristoiu.