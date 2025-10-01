Guvernul lui Pedro Sánchez a anunțat că va investiga companiile care fac reclamă produselor sau servicii în Spania, care provin din teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Măsura vine în urma aprobării unui decret de săptămâna trecută care interzice promovarea unor astfel de bunuri și servicii în țară, a anunțat Ministrul Consumului, într-un comunicat. Decretul face parte dintr-un pachet de măsuri care include un embargou asupra armelor impus Israelului, menit să oprească ceea ce premierul spaniol numește „genocidul în Fâșia Gaza”.

Ministrul Consumului, Pablo Bustinduy, a dat asigurări în această vară că va folosi „toate mijloacele necesare” pentru a se asigura că nicio campanie care operează în Spania nu profită de pe urma ocupației teritoriilor palestiniene de către Israel.

„Nicio companie nu ar trebui să aibă bilanțul pătat de sângele poporului palestinian”, a declarat Bustinduy.

Sánchez denunță operațiunile israeliene din teritoriile palestiniene

Organizația Națiunilor Unite a publicat, vineri, o actualizare a bazei de date cu companiile care operează în coloniile israeliene din teritoriile palestiniene, enumerând 158 de companii din 11 națiuni. Una dintre companiile spaniole menționare, agenția de construcții ACS, a solicitat să fie eliminată de pe listă, argumentând că și-a vândut filiala, SEMI, care opera în Israel în 2021.

„ACS nu desfășoară nicio activitate în Israel sau în coloniile israeliene”, a transmis compania, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Luna trecut, Pedro Sánchez a anunțat o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza”, inclusiv o interdicție în ceea ce privește vânzarea de arme către Israel și trimiterea de nave de carburant în porturile israeliene.

Foto: Profimedia

