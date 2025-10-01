Cabinetul israelian a aprobat în unanimitate desemnarea lui David Zini în funcția de șef al Shin Bet, în pofida controverselor privind alegerea conducerii agenției de securitate.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat numirea noului șef Shin Bet, afirmând că realitatea de după masacrul comis de gruparea islamistă Hamas din 7 octombrie 2023 „impune un nou șef al Shin Bet care să vină în afara rândurilor organizației”, potrivit unui comunicat al Biroului său.

„Gândirea critică a generalului-maior Zini, în diversele sale roluri, capacitatea sa de a gândi în afara tiparelor și de a adapta sistemul la o realitate în schimbare, alături de vasta sa experiență operațională și de comandă în desfășurarea forțelor, au condus la concluzia că este cea mai potrivită persoană pentru a conduce Shin Bet în acest moment”, conform comunicatului.

Candidatura lui Zini, fost general al Armatei israeliene, a fost aprobată săptămâna trecută de Comitetul Consultativ pentru Numiri Seniori, care a respins argumentul conform căruia lui Netanyahu i s-a interzis să propună un candidat pentru conducerea Shin Bet, în timp ce agenția îi investiga pe consilierii săi cu privire la presupusele legături ilicite cu Qatarul.

Netanyahu laudă abilitățile fostului general

Netanyahi și-a exprimat aprecierea pentru fostul general Armatei israeliene, lăudând abilitățile sale și experiența dobândită, potrivit ziarului The Israel Times.

„I-am văzut determinarea, abilitatea de lider și capacitatea de a gândi în afara cadrelor convenționale, de a vedea lucrurile înainte ca ele să se dezvolte. Cred că este persoana potrivită pentru a conduce Shin Bet, cineva care cunoaște sistemul, dar nu face parte din el. Nu am nicio îndoială că va avea mare succes și sunt sigur că toată lumea susține acest lucru. Succesul său este vital pentru securitatea tuturor cetățenilor israelieni”, a declarat Netanyahu.

