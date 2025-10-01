CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit

Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 ​​produs în Filipine, au transmis oficialii responsabili de gestionarea dezastrelor.

Orașul Bogo și alte orașe și municipalități afectate au declarat „stare de calamitate” în timp ce evaluează pagubele cauzate de seism, potrivit BBC.

Cutremurul a avut loc marți în largul coastei orașului Cebu, chiar înainte de ora 22:00, ora locală (17:00, ora României, n. red.), provocând pene de curent și avarierea unui număr mare de clădiri.

Institutul de Vulcanologie și Seismologie din Filipine a emis o avertizare de tsunami, pe care a anulat-o ulterior, declarând că „orice efecte cauzate de mici mici perturbări ale nivelului mării au trecut în mare parte”.

Richard Gordon, președintele Crucii Roșii Filipineze, a declarat într-un interviu telefonic că cel puțin 13 persoane, inclusiv trei membri ai Gărzii de Coastă Filipineze și un pompier, au murit în orașul San Remigio după ce un complex sportiv s-a prăbușit în timpul unui meci de baschet.

Situaţie de pe teren rămâne ”foarte fluidă”, în timp ce raportările privind morţii şi răniţii sunt confirmate, a afirmat Rafaelito Alejandro, adjunct al Biroului pentru Apărare Civilă.

Cel puțin 225 de replici au fost înregistrate în primele ore după producerea cutremurului. Preşedintele Ferdinand Marcos Jr a emis o declaraţie în care le cere oamenilor să rămână în alertă şi să coopereze cu autorităţile locale. Marcos a afirmat că autorităţile lucrează pentru a restabili alimentarea cu electricitate şi că mai mulţi anagajaţi sunt trimişi la spitalele locale.

”Inima mea este alături de familiile care au pierdut pe cineva drag şi rugăciunile mele se îndreaptă către cei răniţi şi toţi cei afectaţi de cutremur”, a spus el.

Sursa foto: Profimedia