Numărul morților cauzate de inundațiile devastatoare de miercuri din Nepal și de-a lungul granițelor cu China a depășit 600, iar aproximativ 3.000 de persoane sunt încă date dispărute în Nepal, în timp ce Beijingul a raportat peste 550 de dispăruți.

Operațiunile de salvare, care au intrat în a patra zi, sunt îngreunate din cauza noroiului care a ajuns să aibă până la 1,5 metri și a numărului limitat de locuri unde elicopterele puteau ateriza. De asemenea, vremea grea îngreunează operațiunile de salvare aeriană pentru personalul militar care a lucrat fără oprire încă de miercuri.

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Generalul de brigadă Raja Ram Basnet, purtător de cuvânt al armatei nepaleze, a declarat sâmbătă că operațiunile cu elicopterul sunt suspendate până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

Autoritățile nepaleze și cele chineze au avertizat asupra riscului suplimentar de inundații cauzate de un nou lac format în amonte în urma dezastrului de miercuri și au sfătuit locuitorii din zonele potențial afectate să se mute în locuri mai sigure. Riscul unei alte inundații iminente a forțat, de asemenea, echipele de salvare să se mute temporar, experții avertizând că lacul începe să se reverse.

Peste 3.700 de persoane au fost salvate până în prezent în Nepal, potrivit autorităților de acolo, în timp ce presa de stat chineză a declarat că 558 de persoane sunt dispărute de partea chineză. Sute dintre persoanele dispărute sunt străini care se aflau în zonă pentru a munci, a face drumeții sau a face un pelerinaj la un vârf sacru de pe partea tibetană a graniței.

Crucea Roșie a declarat vineri că aproximativ 90.000 de persoane au fost probabil afectate de inundații, despre care se crede că au fost declanșate de prăbușirea unei cornișe stâncoase și a vastei porțiuni a unui ghețar pe care aceasta o susținea.

Regiunea Hindu Kush din Himalaya se încălzește rapid, ceea ce provoacă schimbări majore ale ghețarilor, stratului de zăpadă, permafrostului și versanților munților, potrivit specialiștilor în climă. Aproximativ 78% din suprafața ghețarului, situată între 4.260 și 5.935 de metri deasupra nivelului mării, este puternic expusă încălzirii.