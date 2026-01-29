Președintele AUR, George Simion, a explicat, joi, în deschiderea emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, episodul în care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în timpul vizitei pe care a făcut-o în SUA. Liderul AUR a anunțat și că va deschide un sediu AUR la Washington, lângă Capitol Hill.

„N-am încurajat ocuparea niciunui teritoriu al Uniunii Europene”, a spus George Simion, la începutul emisiunii.

„Când ești la Roma, te comporți ca romanii. Calea noastră este alături de Statele Unite. N-am adus eu tortul. Dacă aduceam ceva din România, poate aduceam sarmalele.

Recepția a fost una în spirit de glumă. Serveam băuturi cu «rare earth minerals», totul a fost în spirit de glumă”, a adăugat liderul AUR. Detalii AICI.

„România e pe nicăieri. Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite. A mai încercat ministrul Energiei să deschidă o ușă, doar că biletul este foarte scump, 10 miliarde de euro. E vorba de tehnologia NuScale”, a mai spus George Simion.

„Cu toții suntem blocați într-un labirint”

Liderul AUR a dat detalii și despre raportul despre anularea alegerilor, pe care l-a prezentat în Statele Unite.

„România din păcate, ca țară, nu beneficiază de contactele pe care vecinii noștri din Ungaria le are acolo. Raportul l-am prezentat tuturor think tank-urilor cu care ne-am întâlnit, l-am lăsat tuturor congresmenilor cu care ne-am văzut, și democrați, și republicani”, a spus George Simion. Detalii AICI

„Nu suntem într-un cadru democratic, vedeți cum este hărțuit Călin Georgescu. Cu toții suntem blocați într-un labirint, suntem într-un regim hibrid”, a adăugat liderul AUR. Detalii AICI.

„Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2”

„La ultimele alegeri am fost furat. Rezultatele numărătorii noastre paralele erau la linie cu exit-pollul prezentat de Avangarde”, a mai spus George Simion, referindu-se la turul 2 cu Nicușor Dan.

„Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2”, a mai spus George Simion. „Iohannis și Băsescu au ieșit președinți cu mai puține voturi decât am avut noi”, a susținut liderul AUR.

„Eu vin în fața românilor și le spun: «Vedeți că ați fost mințiți»”, a mai spus George Simion.

„Noi eram pregătiți să contestăm numărătoarea. Unde a fost buba – și contestăm în continuare – am cerut acces la cei 3 milioane de votanți pe liste suplimentare. AEP ne-a trimis la BEC, BEC la AEP. Nu au votat 11 milioane de români, mai departe e o chestiune care ține de soft. Nu au fost atâția votanți. Mi s-a prăbușit lumea, ne gândeam cum facem cu Administrația Prezidențială, cu numirea unui Guvern. Eram convins că vom câștiga”, a adăugat liderul AUR. Detalii AICI.

„Sunt convins că nu trăim într-o democrație. A fost libertate cu rația. Trebuie să ne luptăm pentru drepturile noastre, pentru democrație, vom reuși doar racordați cu americanii, cu europenii, cu oamenii care au aceleași năzuințe”, a mai spus George Simion.

„Unul din motivele pentru care Nicușor Dan a devenit președinte este semnarea acordului Mercosur. Nicușor și Bolojan au impus acest vot al României și PSD se face că protestează. Este un vot trădător”, a spus președintele AUR.

„S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”

„S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat, la firmele de lobby evreiesti. Muraru, Ioanid au sunat să nu mă primească Rubio, că aș fi antisemit și alte bazaconii”, a mai spus George Simion.

George Simion a anunțat că va deschide un sediu AUR la Washington. „În primăvară îl vom deschide, vom merge săptămânal acolo”, a adăugat Simion. Detalii AICI.

„Aceste 8 luni de zile cu Nicușor Dan au fost groaznice”, a mai spus liderul AUR. Acesta s-a referit și la premierul Ilie Bolojan. „Nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Omul nici nu taie, dar și sărăcește România”, a spus George Simion. Detalii AICI.

„Ne asumăm un guvern interimar”

„În martie, aprilie, vor veni surprize mari”, a mai declarat George Simion.

„Este foarte posibil ca actualele organizații internaționale să nu mai existe. Dacă SUA se va retrage din NATO, NATO nu va mai exista”, a mai spus liderul AUR.

„Daca pică actuala coaliție, ne asumăm un guvern interimar, care sa organizeze alegeri”, a mai declarat George Simion.

