Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar ține prima sa conferință de presă de când rivalul său, Viktor Orbán, și-a recunoscut înfrângerea. Ce anunță viitorul premier
Ultima actualizare: acum 18 secunde

15:55

UPDATE. Péter Magyar: Toată lumea știe că Uniunea Europeană este un proiect de pace

„Despre politica externă, el spune: maghiarii au decis să aparțină UE și NATO și suntem mândri de asta. Suntem mândri că am apărat granițele Europei timp de multe sute de ani, fiecare maghiar este mândru de identitatea sa europeană și știa că, indiferent de ce le spune propaganda josnică, toată lumea știe că Uniunea Europeană este un proiect de pace și că nu ar trebui să existe război între țările fondatoare.

Poporul maghiar consideră că NATO și UE sunt în mare măsură responsabile pentru pacea din Ungaria. UE are defectele ei, desigur că are defectele ei: 27 de state membre cu interese de lobby, interese de partid. Am lucrat ca diplomat guvernamental la Bruxelles timp de opt ani și am învățat dificultățile și frumusețile găsirii unui compromis. Compromisul poate fi găsit, Ungaria este gata să contribuie la el. Vom avea argumente, dar asta nu este o problemă, deoarece fiecare stat membru este acolo pentru a reprezenta interesele propriilor cetățeni. Dar nu mergem acolo să luptăm și apoi să scriem pe afișe că Bruxelles-ul este malefic.“ – a spus el.

15:43

UPDATE. În timpul discursului său, Péter Magyar a primit o foaie de hârtie, despre conținutul căreia i-a informat pe jurnaliști.

„Am primit informații conform cărora mulți oameni credeau că ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a dispărut pentru că nu a putut fi văzut în timpul discursului lui Viktor Orbán. Pot să vă asigur pe toți, Péter Szijjártó este aici: a apărut astăzi la Ministerul de Externe la ora 10:00, unde hackerii ruși se află de ani de zile, în compania lui Eszter Gyarmati. Documentele legate de materialele sancțiunilor sunt distruse chiar acum.“, a mai transmis el.

– a spus el.

15:37

UPDATE. Ungaria a devenit „cea mai coruptă țară din UE” sub conducerea lui Orbán, susține Magyar

Prim-ministrul ales a afirmat că țara sa a fost „jefuită”, „trădată”, „îndatorată” și „devastată” sub conducerea lui Orbán.

„Am devenit cea mai săracă și cea mai coruptă țară din UE”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a insistat că noul său guvern va „reprezenta fiecare ungur”.

15:32

UPDATE. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii, susține Magyar

Magyar afirmă că Ungaria „susține pacea”. Câștigătorul alegerilor istorice de duminică respinge, de asemenea, ceea ce el numește „minciunile” guvernului anterior, afirmând că noul guvern va fi, la rândul său, dedicat păcii în Europa, în ciuda afișelor alarmiste lipite peste tot în Ungaria și a „propagandei în stilul lui Goebbels sau al Coreei de Nord” referitoare la intențiile sale față de Ucraina.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria militează pentru pace. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii”, afirmă el.

Apoi îl critică pe Orbán pentru că se concentrează prea mult pe afacerile externe – cu Rusia, Ucraina, SUA și Iran – și nu pe rezolvarea problemelor interne cu care se confruntă electoratul.

„A vorbit despre orice, cu excepția problemelor care afectează poporul maghiar, iar poporul maghiar a spus nu la toate acestea”, spune el.

Istoria noastră nu se scrie la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile și în piețele Ungariei.

15:29

UPDATE. „Maghiarii nu au votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”, afirmă Magyar, reafirmând angajamentul Ungariei față de UE

Magyar ține să sublinieze că electoratul a votat „nu doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”, pentru a se îndepărta de ceea ce el numește instituții și structuri compromise din era Orbán.

El subliniază, de asemenea, că administrația sa va comite inevitabil greșeli, dar își va asuma responsabilitatea pentru ele – și că „țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe”.

El subliniază, de asemenea, mesajul său pro-UE și menționează că a fost deosebit de simbolic faptul că votul a avut loc la 23 de ani de la aderarea Ungariei la UE.

El afirmă că electoratul a votat în mod clar pentru a ancora Ungaria ferm în UE, „indiferent de ceea ce guvernul care își încheie mandatul… plănuia sau încerca să ne conducă”.

15:28

UPDATE. Magyar îl îndeamnă pe președintele Ungariei să convoace noul parlament în cel mai scurt timp posibil, după ce rezultatul alegerilor va deveni definitiv pe 4 mai, eventual chiar a doua zi, pe 5 mai.

El afirmă că nu este timp de pierdut și că noua administrație dorește să-și înceapă activitatea cât mai repede posibil.

15:10

UPDATE. Magyar începe prin a spune că are programate convorbiri telefonice cu alți lideri europeni în această după-amiază și că nu vrea să-i facă să aștepte, așa că trebuie să trecem la treabă.

El repetă principalele sale idei de ieri, spunând că electoratul maghiar „a scris istorie ieri” și remarcând cât de mult a rezonat rezultatul în întreaga lume.

El spune că singurul motiv pentru care partidul lui Viktor Orban a obținut atât de multe voturi a fost faptul că întregul aparat de stat i-a ajutat în campania electorală.

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, ține prima sa conferință de presă de când rivalul său, Viktor Orbán, și-a recunoscut înfrângerea.

Știre în curs de actualizare:

