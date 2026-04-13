🚨 Peter Magyar ține prima sa conferință de presă de când rivalul său, Viktor Orbán, și-a recunoscut înfrângerea. Ce anunță viitorul premier

„Despre politica externă, el spune: maghiarii au decis să aparțină UE și NATO și suntem mândri de asta. Suntem mândri că am apărat granițele Europei timp de multe sute de ani, fiecare maghiar este mândru de identitatea sa europeană și știa că, indiferent de ce le spune propaganda josnică, toată lumea știe că Uniunea Europeană este un proiect de pace și că nu ar trebui să existe război între țările fondatoare.

Poporul maghiar consideră că NATO și UE sunt în mare măsură responsabile pentru pacea din Ungaria. UE are defectele ei, desigur că are defectele ei: 27 de state membre cu interese de lobby, interese de partid. Am lucrat ca diplomat guvernamental la Bruxelles timp de opt ani și am învățat dificultățile și frumusețile găsirii unui compromis. Compromisul poate fi găsit, Ungaria este gata să contribuie la el. Vom avea argumente, dar asta nu este o problemă, deoarece fiecare stat membru este acolo pentru a reprezenta interesele propriilor cetățeni. Dar nu mergem acolo să luptăm și apoi să scriem pe afișe că Bruxelles-ul este malefic.“ – a spus el.