Peter Magyar vrea să readucă influența Imperiului Austro-Ungar în jocul european

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, propune consolidarea unei alianțe central-europene inspirate din trecutul comun al Imperiului Austro-Ungar, pentru a crește influența regiunii în deciziile de la Bruxelles.

Peter Magyar vrea să readucă influența Imperiului Austro-Ungar

Viitorul lider de la Budapesta vrea să repoziționeze Europa Centrală ca un pol de putere în Uniunea Europeană. Peter Magyar a anunțat că va întări relațiile cu statele vecine, în special cu Austria, mizând pe legăturile economice solide și pe istoria comună din perioada Imperiului Austro-Ungar, conform Politico.

„Am împărțit odată aceeași țară, iar Austria este un partener economic cheie al Ungariei”, a declarat Magyar după victoria sa asupra lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria de la începutul acestei luni. „Aș dori să consolidez relațiile dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice.”

Victoria sa în fața lui Viktor Orban a fost construită și pe promisiunea resetării relațiilor cu UE. Totuși, Magyar nu vede această schimbare ca pe un demers individual, ci ca parte a unui bloc regional mai puternic, format din state central-europene conduse de lideri cu viziuni apropiate: conservatoare, pragmatice economic și ferme în privința migrației și energiei.

O alianță nouă: Visegrad + Slavkov

Magyar a prezentat deja o direcție concretă: unificarea Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia) cu formatul Slavkov (Austria, Cehia, Slovacia).

„Cred că acest lucru este în interesul tuturor țărilor, inclusiv al Austriei și al Ungariei. Așadar, sper că vom reuși să facem progrese în această privință”, a declarat Magyar.

Primele vizite externe, programate pentru începutul lunii mai, vor fi la Varșovia și Viena.

Lecții din Polonia, parteneriat cu Austria

Deși vede Austria ca aliat natural, Magyar urmărește și modelul polonez. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reușit să repare relațiile cu UE și să deblocheze fonduri europene, ceea ce și Budapesta vrea să facă.

„Vizita la Varșovia are ca scop schimbul de experiențe privind tranziția către o democrație liberală. Vizita la Viena are mai mult de-a face cu politica europeană și cu faptul că este necesar să elaborăm propriile noastre propuneri din interiorul acestei regiuni”, a declarat Emil Brix, fost diplomat austriac și istoric care a studiat sfârșitul Imperiului Austro-Ungar.

Ungaria are ca miză deblocarea a 18 miliarde de euro din fonduri europene, acces la alte 16 miliarde pentru apărare și eliminarea unei amenzi zilnice de 1 milion de euro legată de politica de migrație.

Austria, deschisă către o astfel de alianță

Semnalele de la Viena sunt pozitive. Oficialii austrieci văd logică într-o cooperare mai strânsă între statele central-europene, după modelul Benelux.

„Suntem toate state de aproximativ aceeași dimensiune, cu multe interese comune, iar împreună am avea o pondere mai mare în ceea ce privește puterea de vot”, a declarat diplomatul.

Legătura dintre Austria și Ungaria este deja extrem de puternică. Austria este al doilea cel mai mare investitor în Ungaria, cu peste 11,7 miliarde de euro, iar aproximativ 134.000 de unguri lucrează în Austria.

În plus, cooperarea economică regională contribuie la stabilitatea economiei austriece într-un context global incert.

Obstacole: Ucraina și diferențele politice

Nu toate statele din regiune sunt aliniate perfect. Divergențele privind Ucraina rămân un punct sensibil. Austria și Polonia susțin ajutor suplimentar pentru Kiev, în timp ce Ungaria, Cehia și Slovacia sunt mai rezervate, inclusiv în privința unui pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, experții spun că interesele comune, în special cele economice și de infrastructură, sunt suficient de puternice pentru a susține cooperarea.

„Dacă aceste țări ar putea prezenta propuneri și proiecte integrate, coordonate între ele, acest lucru le-ar consolida poziția în ceea ce privește distribuirea fondurilor și a fondurilor de coeziune de la Bruxelles”, a declarat Reinhard Heinisch, politolog la Universitatea din Salzburg.

Un lider care cunoaște mecanismele Bruxelles-ului

Un avantaj major al lui Magyar este experiența sa directă în instituțiile europene. A lucrat aproape un deceniu la Bruxelles, înainte de a rupe legăturile cu partidul lui Orbán și de a-și construi propria formațiune politică.

„Practic, el este primul prim-ministru maghiar care înțelege perfect cum funcționează mecanismul de la Bruxelles și al Uniunii Europene”, a declarat Stefano Bottoni, profesor specializat în Europa de Est la Universitatea din Florența. „Iar dacă vrei să ai mai multă greutate la Bruxelles, dacă vrei să fii o contrapondere pentru marile țări — Franța, Germania — atunci trebuie să-ți unești forțele.”

Recomandarea autorului: