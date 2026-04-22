Victoria fostului președinte bulgar Rumen Radev în alegerile parlamentare din Bulgaria ridică semne de întrebare în rândul mai multor analiști care sugerează că Bulgaria ar putea prelua rolul de principal aliat al Moscovei în cadrul Uniunii Europene și NATO, după ce Viktor Orban, prietenul lui Vladimir Putin, a pierdut fotoliul de prim-ministru după mai bine de 16 ani la putere.

Majoritatea analiștilor îl consideră pe șeful Partidului Bulgar Progresist, Rumen Radev, ca fiind un politician cu tendințe conservatoare și naționaliste în politica internă și externă, se arată într-o analiză The Telegraph. După ce și-a dat demisia la începutul anului din funcția de președinte, Radev urmează să ocupe acum rolul mult mai puternic de prim-ministru.

Preocuparea cea mai mare a partenerilor europeni ai Bulgariei este legată de atitudinea acestuia față de Rusia. Comparativ cu alte state din Europa de Est care au funcționat ca sateliți ai Moscovei în timpul Războiului Rece, politicienii de la Sofia nu sunt instinctiv rusofobi.

Apropierea lui Rumen Radev de Moscova este compensată și de relațiile istorice dintre Bulgaria și Rusia de-a lungul timpului. Imediat după ce bulgarii și-au declarat independența față de Imperiul Otoman în 1908, Rusia a devenit oficial primul aliat al statului bulgar. Anterior, rușii au fost văzuți ca principalii susținători ai cauzei Bulgariei după reînființarea statului bulgar prin Tratatul de la San Stefano din 1878.

Bulgaria, țara care a cerut de două ori facă parte din URSS

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Bulgaria a fost singura țară aliată Axei care a refuzat să declare război Uniunii Sovietice. Mai târziu, în perioada comunistă, Sofia a fost neobișnuit de aproape de Moscova, chiar și după standardele țărilor din Pactul de la Varșovia. De două ori, în 1963 și 1973, Todor Jivkov a solicitat ca țara sa să devină parte a URSS, cu toate că Moscova a respins cererile cu ambele ocazii.

În epoca modernă, sentimentul de fraternitate între cele două popoare nu s-a stins. În ciuda aderării entuziaste la Uniunea Europeană și NATO, Bulgaria a păstrat sentimentul rusofil și o legătură strânsă cu Moscova. Oamenii de afaceri și investitorii ruși au jucat un rol major în economia Bulgariei în contextul în care țara are un sistem de afaceri similar cu cel rus, bazat pe dominația oligarhilor.

Rumen Radev, un politician mai puțin vocal decât Viktor Orban în relațiile cu Rusia

Având în vedere legăturile istorice cu rușii, favorizarea legăturilor cu Moscova este mai puțin controversată pentru Rumen Radev decât pentru un politician polonez, slovac sau maghiar. În timp ce politicieni precum Viktor Orban sau omologi conservatori din Polonia au beneficiat de multe ori de publicitate negativă din cauza apucăturilor lor pro-ruse, legăturile politicienilor de la Sofia cu Rusia sunt de obicei ignorate.

Guvernele anterioare din Bulgaria au făcut lobby și concesii diplomatice față de Moscova, dar, spre deosebire de alte state europene, au făcut-o în mod discret și fără o retorică anti-UE, cum a fost în cazul lui Viktor Orbán.

Recomandările autorului: