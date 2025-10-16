Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să își lase amprenta nu numai asupra politicii interne și externe a țării, ci și asupra Casei Albe, la propriu.

Trump a început recent un proiect prin care își propune remodelarea reședinței oficiale a președintelui SUA, iar costurile nu sunt deloc mici: acestea se ridică la sute de milioane de dolari. Până acum, el a aurit Biroul Oval, a înlocuit copacii, a pavat peluza Grădinii de Trandafiri, a agățat opere de artă și oglinzi peste tot, a ridicat catarge pentru steaguri și a început lucrările la o sală de bal de 250 de milioane de dolari.

Și asta nu e tot. Președintele a construit machete și diorame pentru alte proiecte pe care le are în vedere și chiar a dirijat cum și unde vor fi montate noi pardoseli din marmură, scrie Axios.

Trump a primit miercuri, la Casa Albă, zeci de antreprenori și donatori bogați în timpul unei cine la care, potrivit declarațiilor sale, a strâns „sume enorme de bani” pentru a construi o nouă sală de bal în valoare de 200 de milioane de dolari. La cină au participat peste 30 de directori executivi de la mari corporații, precum Amazon, Apple, Google, Microsoft și Lockheed Martin, alături de aliați financiari ai președintelui republican. Una din figurile remarcabile prezente a fost magnatul petrolier Harold G. Hamm și gemenii Tyler și Cameron Winklevoss, fondatorii platformei de criptomonede Gemini.

Donald Trump a prezentat primele modificări aduse Casei Albe

Luna trecută, o delegație de parlamentari din Camera Reprezentanților din Florida a petrecut mai bine de o oră cu Trump în timp ce acesta le-a arătat noile pardoseli cu gresie din vechea baie a Dormitorului Lincoln, marmura fiind aleasă de Trump însui. Trump i-a condus pe invitați afară, pe noua terasă din Grădina Trandafirilor, și i-a pus să voteze pentru noul model gresie exterioară. „M-a rugat să aleg o gresie”, a spus un reprezentant din Florida, refuzând să spună cum a votat.

„Le cere tuturor să voteze pentru orice”, a spus un consilier.

În timp ce noua terasă prindea contur, Trump a întrerupt o întâlnire în Biroul Oval cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pentru a arăta sistemul audio Bang & Olufsen instalat în exterior (același brand ca la Mar-a-Lago). „Avem un sistem de sunet grozav”, s-a lăudat Trump pe 5 septembrie, cu microfonul în mână, când a inaugurat noul „Rose Garden Club”. Pe lista de invitați s-au aflat miniștri și consilieri de încredere, precum și parlamentari loiali planurilor sale. „Voi sunteți cei pe care nu trebuia să-i sun niciodată la patru dimineața”, le-a spus.

Ironii pe internet

Reonvarea deja realizată este prea stridentă pentru comentatorii de pe Reddit și mult prea „aurie” pentru The New York Times, care a numit-o „Un coșmar rococo aurit”. Echipa lui Trump, însă, respinge criticile.

„Își lasă moștenirea asupra președinției și asupra Casei Albe pentru totdeauna. Nimeni nu poate scăpa de sala de bal. Va fi dificil să ia tot aurul. Cine ar face asta?”, a spus un consilier senior.

„Președintelui (George W.) Bush îi plăcea să picteze. Lui Trump îi place să construiască și să proiecteze. Aceasta este modalitatea sa artistică de exprimare”, a spus un consilier al Casei Albe, descriind tendințele „perfecționiste” ale lui Trump.

Experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conservarea elementelor istorice și integritatea arhitecturală, dar șeful de cabinet al Casei Albe a declarat într-un comunicat de presă că Administrația este „pe deplin angajată să colaboreze cu organizațiile adecvate pentru a conserva istoria specială a Casei Albe”.

„Arcul de Trump”

Privirea arhitecturală a președintelui se îndreaptă acum spre sud-vest, către terenurile din jurul Memorial Bridge. El vrea să ridice un arc uriaș, o intrare monumentală în Washington dinspre Cimitirul Național Arlington. „Haideți să construim ceva precum Arcul de Triumf acolo, ar fi frumos când intri cu mașina sau aterizezi cu avionul”, i-a spus Trump unui vizitator al Casei Albe în urmă cu câteva săptămâni.

Președintele SUA are trei machete de dimensiuni diferite ale „Arcului de Trump”, pe care le mută pe o hartă a capitalei pentru a decide proporțiile potrivite. Sâmbătă, el a postat pe Truth Social o randare realizată de arhitectul Nicolas Leo Charbonneau. Modelele au fost imprimate 3D la ordinul lui Trump de arhitecții care lucrează și la noua sală de bal. Trump spune că proiectul, la fel ca altele, va fi finanțat privat. Costul total nu este cunoscut.

Trump are și modele 3D ale sălii de bal, integrate într-un dioramă cu terenurile Casei Albe, la care se joacă în sala de mese în timpul meselor. „Cu cât situația e mai tensionată, cu atât mișcă mai mult piesele dioramei sau se gândește la marmura pe care o vrea, la coloanele pe care le alege, dacă vor fi corintice sau nu”, a spus un oficial. Întrebat dacă preferă coloanele dorice sau ionice, oficialul a răspuns: „E mai degrabă un om al coloanelor corintice.”

