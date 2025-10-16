Prima pagină » Știri externe » Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

16 oct. 2025, 09:21, Știri externe
Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux
Galerie Foto 7

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să își lase amprenta nu numai asupra politicii interne și externe a țării, ci și asupra Casei Albe, la propriu.

Trump a început recent un proiect prin care își propune remodelarea reședinței oficiale a președintelui SUA, iar costurile nu sunt deloc mici: acestea se ridică la sute de milioane de dolari. Până acum, el a aurit Biroul Oval, a înlocuit copacii, a pavat peluza Grădinii de Trandafiri, a agățat opere de artă și oglinzi peste tot, a ridicat catarge pentru steaguri și a început lucrările la o sală de bal de 250 de milioane de dolari.

Și asta nu e tot. Președintele a construit machete și diorame pentru alte proiecte pe care le are în vedere și chiar a dirijat cum și unde vor fi montate noi pardoseli din marmură, scrie Axios.

Trump a primit miercuri, la Casa Albă, zeci de antreprenori și donatori bogați în timpul unei cine la care, potrivit declarațiilor sale, a strâns „sume enorme de bani” pentru a construi o nouă sală de bal în valoare de 200 de milioane de dolari. La cină au participat peste 30 de directori executivi de la mari corporații, precum Amazon, Apple, Google, Microsoft și Lockheed Martin, alături de aliați financiari ai președintelui republican. Una din figurile remarcabile prezente a fost magnatul petrolier Harold G. Hamm și gemenii Tyler și Cameron Winklevoss, fondatorii platformei de criptomonede Gemini.

Donald Trump a prezentat primele modificări aduse Casei Albe

Luna trecută, o delegație de parlamentari din Camera Reprezentanților din Florida a petrecut mai bine de o oră cu Trump în timp ce acesta le-a arătat noile pardoseli cu gresie din vechea baie a Dormitorului Lincoln, marmura fiind aleasă de Trump însui. Trump i-a condus pe invitați afară, pe noua terasă din Grădina Trandafirilor, și i-a pus să voteze pentru noul model gresie exterioară. „M-a rugat să aleg o gresie”, a spus un reprezentant din Florida, refuzând să spună cum a votat.

„Le cere tuturor să voteze pentru orice”, a spus un consilier.

În timp ce noua terasă prindea contur, Trump a întrerupt o întâlnire în Biroul Oval cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pentru a arăta sistemul audio Bang & Olufsen instalat în exterior (același brand ca la Mar-a-Lago). „Avem un sistem de sunet grozav”, s-a lăudat Trump pe 5 septembrie, cu microfonul în mână, când a inaugurat noul „Rose Garden Club”. Pe lista de invitați s-au aflat miniștri și consilieri de încredere, precum și parlamentari loiali planurilor sale. „Voi sunteți cei pe care nu trebuia să-i sun niciodată la patru dimineața”, le-a spus.

Ironii pe internet

Reonvarea deja realizată este prea stridentă pentru comentatorii de pe Reddit și mult prea „aurie” pentru The New York Times, care a numit-o „Un coșmar rococo aurit”. Echipa lui Trump, însă, respinge criticile.

„Își lasă moștenirea asupra președinției și asupra Casei Albe pentru totdeauna. Nimeni nu poate scăpa de sala de bal. Va fi dificil să ia tot aurul. Cine ar face asta?”, a spus un consilier senior.

„Președintelui (George W.) Bush îi plăcea să picteze. Lui Trump îi place să construiască și să proiecteze. Aceasta este modalitatea sa artistică de exprimare”, a spus un consilier al Casei Albe, descriind tendințele „perfecționiste” ale lui Trump.

Experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conservarea elementelor istorice și integritatea arhitecturală, dar șeful de cabinet al Casei Albe a declarat într-un comunicat de presă că Administrația este „pe deplin angajată să colaboreze cu organizațiile adecvate pentru a conserva istoria specială a Casei Albe”.

„Arcul de Trump”

Privirea arhitecturală a președintelui se îndreaptă acum spre sud-vest, către terenurile din jurul Memorial Bridge. El vrea să ridice un arc uriaș, o intrare monumentală în Washington dinspre Cimitirul Național Arlington. „Haideți să construim ceva precum Arcul de Triumf acolo, ar fi frumos când intri cu mașina sau aterizezi cu avionul”, i-a spus Trump unui vizitator al Casei Albe în urmă cu câteva săptămâni.

Președintele SUA are trei machete de dimensiuni diferite ale „Arcului de Trump”, pe care le mută pe o hartă a capitalei pentru a decide proporțiile potrivite. Sâmbătă, el a postat pe Truth Social o randare realizată de arhitectul Nicolas Leo Charbonneau. Modelele au fost imprimate 3D la ordinul lui Trump de arhitecții care lucrează și la noua sală de bal. Trump spune că proiectul, la fel ca altele, va fi finanțat privat. Costul total nu este cunoscut.

Trump are și modele 3D ale sălii de bal, integrate într-un dioramă cu terenurile Casei Albe, la care se joacă în sala de mese în timpul meselor. „Cu cât situația e mai tensionată, cu atât mișcă mai mult piesele dioramei sau se gândește la marmura pe care o vrea, la coloanele pe care le alege, dacă vor fi corintice sau nu”, a spus un oficial. Întrebat dacă preferă coloanele dorice sau ionice, oficialul a răspuns: „E mai degrabă un om al coloanelor corintice.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Înainte de întâlnirea Zelenski-Trump, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

Donald Trump, în discursul acordării post-mortem a Medaliei LIBERTĂȚII lui Charlie Kirk: Trebuie să înfruntăm amenințarea terorismului de stânga

Sursa foto: Profimedia

Citește și

ANALIZA de 10 Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii”
10:00
Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii”
EXTERNE Donald Trump confirmă: a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Urmează invazia terestră?
09:11
Donald Trump confirmă: a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Urmează invazia terestră?
EXTERNE Mesaj de la Moscova al șefului diplomației maghiare: Ungaria nu va accepta presiuni străine legate de aprovizionarea cu gaz
08:39
Mesaj de la Moscova al șefului diplomației maghiare: Ungaria nu va accepta presiuni străine legate de aprovizionarea cu gaz
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele
08:37
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele
ANALIZĂ Anxietate cauzată de Inteligența Artificială. TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde
06:30
Anxietate cauzată de Inteligența Artificială. TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde
EXTERNE The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA
22:39
The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansarea
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Ahmed face PUBLIC un SECRET bine păzit. Știa tot, dar a tăcut! Acum concurentul din Casa Iubirii vrea ca toată lumea să afle adevărul despre Veronica. Ce a ascuns cu atâta grijă și de ce nu a spus nimănui
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Femeile active au performanțe cognitive superioare în perioada ciclului menstrual, indică o cercetare
ACTUALITATE Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
10:45
Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
ACTUALITATE Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni”
10:44
Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni”
LOTO Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi
10:35
Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi
FOTO-VIDEO Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
10:17
Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
ACTUALITATE ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
10:00
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”