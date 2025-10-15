Înainte de întâlnirea Zelenski-Trump, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

O delegație guvernamentală ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor proeminenți producători americani de armament în timpul unei vizite în SUA, a declarat miercuri un oficial de rang înalt de la Kiev.

O delegație condusă de șeful biroului președintelui ucrainean, Andrii Yermak, și de prim-ministrul Iulia Sviridenko s-a întâlnit cu reprezentanți ai Lockheed Martin și Raytheon, a scris Yermak într-o postare pe Telegram.

Yermak nu a dezvăluit ce s-a discutat, dar a spus că cooperarea Ucrainei cu cele două companii „continuă să crească.”

Informația vine înainte de întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul american Donald Trump la Casa Albă, la sfârșitul acestei săptămâni, notează Associated Press.

Raytheon produce sisteme de apărare aeriană Patriot, care au fost vitale pentru eforturile ucrainene de a contracara atacurile rusești, și rachete de croazieră Tomahawk.

Oficialii de la Kiev sunt dornici să obțină Tomahawk, care i-ar putea permite Ucrainei să atace ținte adânc în interiorul teritoriului Rusiei, inclusiv Moscova, cu precizie.

Lockheed Martin produce, de asemenea, o gamă largă de sisteme de armament sofisticat care pot ajuta Ucraina.

Mihailo Podoliak, consilier principal al lui Yermak, a scris pe platforma X că Ucraina caută să obțină rachete de croazieră, sisteme de apărare aeriană și acorduri comune de producție de drone cu Statele Unite.

Zelenski este așteptat să îi ceară undă verde lui Trump pentru a achiziționa Tomahawk, dar Washingtonul a ezitat până acum, de teamă că ar putea escalada războiul și adânci tensiunile dintre Statele Unite și Rusia.

Cu toate acestea, Trump a avertizat duminică Rusia că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina dacă Moscova nu pune capăt războiului în curând.

Putin a spus că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă din Ucraina, în timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că problema rachetelor Tomahawk este „extrem de îngrijorătoare” pentru Moscova.

Întrevedere între prim-ministrul ucrainean și secretarul Trezoreriei SUA

Între timp prim-ministrul ucrainean Sviridenko a declarat că s-a întâlnit marți cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Ucraina și SUA finalizează detaliile Fondului de Reinvestiții SUA-Ucraina, parte a unui acord care le acordă acces americanilor la vastele resurse minerale ale Ucrainei.

Sviridenko a spus că fondul este „la câteva decizii importante” distanță de a începe să funcționeze.

Primele proiecte potențiale – investiții în sectoarele mineralelor critice, energiei și infrastructurii – prind contur, a spus ea.

