Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Casa Albă presează Kievul

Olga Borșcevschi
14 dec. 2025, 11:33, Știri externe
11:36

UPDATE. Kremlinul susține că „modelul coreean” de soluționare a conflictului din Ucraina nu a fost discutat cu SUA

Moscova și Washingtonul nu au discutat posibilitatea aplicării modelului coreean pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.

„Nu am discutat despre acest lucru. Am analizat diverse opțiuni care țin de o soluționare pe termen lung, iar americanii cunosc abordările noastre. Preluarea exactă a modelului coreean nu a fost discutată niciodată. Nici măcar nu am auzit de așa ceva”, a spus Ușakov.

Prin „varianta coreeană” se înțelege un scenariu în urma căruia Ucraina ar fi divizată în două părți, precum Peninsula Coreeană, împărțită între Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții SUA și UE la Berlin pentru a discuta „principiile fundamentale ale păcii”.

Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca.

„În prezent, ne pregătim pentru întâlnirile cu partea americană şi prietenii noştri europeni din zilele următoare. La Berlin vor fi multe evenimente. Va fi prezentat un raport al lui Rustem Umerov (consilierul pe securitate naţională) şi al echipei noastre de negociatori cu privire la contactele pe care le-au avut deja. Generalul Gnatov şi reprezentanţii sectorului ucrainean de apărare şi securitate vor lucra la detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina, pentru ucraineni. În acelaşi timp, continuă discuţiile dintre oficialii ucraineni şi America şi Europa cu privire la reconstrucţia reală a Ucrainei, la dezvoltarea reală a Ucrainei după război”, a spus Zelenski în mesajul său video.

„Cel mai important – voi avea întâlniri cu reprezentanţii preşedintelui Trump, vor fi şi întâlniri cu partenerii noştri europeni, cu mulţi lideri, cu privire la fundamentul păcii – acordul politic privind încheierea războiului”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

Germania a declarat sâmbătă că va găzdui delegații americane și ucrainene în weekend pentru discuții privind un armistițiu în Ucraina, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni și Zelenski.

Cine se profilează ca succesor al lui Zelenski. Gândul a făcut o radiografie a posibililor candidați la președinția Ucrainei

„Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin

Cele mai noi