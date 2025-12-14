Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Casa Albă presează Kievul

Moscova și Washingtonul nu au discutat posibilitatea aplicării modelului coreean pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.
„Nu am discutat despre acest lucru. Am analizat diverse opțiuni care țin de o soluționare pe termen lung, iar americanii cunosc abordările noastre. Preluarea exactă a modelului coreean nu a fost discutată niciodată. Nici măcar nu am auzit de așa ceva”, a spus Ușakov.
Prin „varianta coreeană” se înțelege un scenariu în urma căruia Ucraina ar fi divizată în două părți, precum Peninsula Coreeană, împărțită între Coreea de Nord și Coreea de Sud.