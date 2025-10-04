Prima pagină » Știri externe » Extinderea Bazei Kogălniceanu e în plin proces. Poate fi cel mai mare CENTRU militar NATO din Europa. Cum se deosebește de Ramstein și ce rol va avea

04 oct. 2025, 06:30, Știri externe
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu are potențialul de a deveni cea mai mare unitate militară NATO din Europa, urmând ca la finalul procesului de modernizare să depășească Baza Ramstein din Germania, în cadrul acțiunilor Alianței Nord-Atlantice de extindere și dezvoltare a infrastructurii pe flancul estic, în pofida obiecțiilor și tensiunilor cu Rusia, care menține totuși opțiunea limitării anvergurii proiectului prin negocieri strategice cu Statele Unite.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu va găzdui o escadrilă de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene române, precum și drone MQ-9 Reaper. Proiectul prevede inclusiv construirea unui orășel pentru militari și familiile acestora. Va deveni un oraș în care vor locui mii de militari din cele 32 de state membre NATO și familiile lor. Lucrările de modernizare a bazei militare ar putea dura 20 de ani.

Baza Kogălniceanu ar putea deveni în scurt timp centru logistic pentru stabilizarea Ucrainei

Pe termen scurt, Baza Kogălniceanu ar putea deveni centru logistic pentru stabilizarea Ucrainei, în contextul în care țări din NATO și Uniunea Europeană vor contribui cu trupe la misiunea de menținere a păcii după un eventual acord între Moscova și Kiev. Generalul american Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate din cadrul NATO, a semnalat recent că centrul logistic nu va putea fi pe linia frontului, dar ar putea fi în România.

”Baza Mihail Kogălniceanu este Ramstein-ul Estului. Nu este nimic nou că Baza Kogălniceanu este importantă pentru operațiunile aeriene occidentale. Ținând cont de poziția geografică, Baza din România este incredibil de importantă pentru orice operațiune americană din lume și are o importanță unică pentru operațiunile din Ucraina”, a declarat Philip Breedlove, conform publicațiilor National Interest și Kyiv Post.

Până în anul 2027, Baza Kogălniceanu va avea o nouă pistă, un nou turn de control, noi hangare și sisteme de alimentare a avioanelor cu carburant, devenind un centru militar modern, poate cea mai mare unitate strategică a NATO din Europa.

Dimensiuni și infrastructură

Baza aeriană Ramstein, Germania are două piste de 3.199 de metri, respectiv 2.829 de metri, platforme extinse și infrastructură de mobilitate aeriană, medicală și logistică. Construită strategic după al II-lea Război Mondial, principala bază americană din Germania are o suprafață de 1.400 de hectare. În prezent, găzduiește 16.200 de militari americani și angajați civili.

Baza Mihail Kogălniceanu are în prezent o pistă de 3.500 de metri, iar proiectul de modernizare prevede construirea a încă unei piste cu lungimea cuprinsă între 3.500 și 4.000 de metri. După lucrările de modernizare, ar urma să se extindă pe o suprafață de 3.000 de hectare și să găzduiască 10.000 de militari și familiile acestora.

Dezvoltarea și rolul Bazei Kogălniceanu vor depinde de evoluția relațiilor SUA-Rusia

Rusia a invocat extinderea infrastructurii NATO spre frontierele sale pentru a motiva invazia militară în Ucraina. În contextul în care președintele SUA, Donald Trump, depune eforturi pentru oprirea războiului din Ucraina și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, dezvoltarea și rolul Bazei Kogălniceanu ar putea fi afectate la un moment dat de evoluțiile relațiilor dintre NATO și Moscova. În cadrul negocierilor cu președintele Vladimir Putin, Trump ar putea accepta reducerea prezenței militare a NATO în apropierea Rusiei, în schimbul unor concesii strategice ale Kremlinului.

Foto: Profimedia

