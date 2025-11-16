Prima pagină » Știri externe » Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric

Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric

16 nov. 2025, 17:29, Știri externe

Un politician italian a fost filmat în timp ce urca niște scări, acesta s-a împiedicat și a intrat cu capul direct într-un vitraliu istoric.

Momentul surprins de camerele de supraveghere a fost postat și pe rețelele sociale.

Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a alunecat pe scările Palazzo Piacentini din Roma.

El a spart, cu capul, vitraliul „La Carta del Lavoro” din 1932, realizat de renumitul artist Mario Sironi, și a fost la un pas să cadă în stradă. Din fericire s-a ales doar cu câteva răni ușoare și a declarat că regretă enorm faptul că a deteriorat opera de artă.

Potrivit agenției de știri Adnkronos, consilierul ar fi alunecat pe trepte și a căzut, lovind vitraliul, provocând fracturarea unor panouri. A fost salvat imediat de personalul 118 prezent la sediul ministerului și tratat la fața locului pentru vânătăi minore.

