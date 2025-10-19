Prima pagină » Știri externe » Polițiștii și protestatarii Antifa se bat la Portland. Orașul devine butoiul cu pulbere al SUA

Polițiștii și protestatarii Antifa se bat la Portland. Orașul devine butoiul cu pulbere al SUA

19 oct. 2025, 12:45, Știri externe
Polițiștii și protestatarii Antifa se bat la Portland. Orașul devine butoiul cu pulbere al SUA
Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă pe străzile orașului american Portland ai Oregonului au ieșit sâmbătă pentru a protesta împotriva președintelui SUA, Donald Trump, și a politicilor sale anti-imigrație.

„Înarmați” cu pancarte și păpuși gonflabile care îl înfățișau pe Trump, oamenii au ieșit în stradă încurajați de mișcarea „No Kings Day” și de acțiunile umplând străzile și parcurile orașului în timp ce mărșăluiau în costume gonflabile și purtau pancarte.

Biroul de Poliție din Portland a estimat că între 40.000 și 50.000 de protestatari au fost prezenți la protestul principal din centrul orașului Portland, cu evenimente satelit mai mici în suburbiile orașului.

Unii dintre protestatari s-au luat la bătaie cu polițiștii aflați în centrul orașului. Aceștia din urmă au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva manifestanților.

Violențe s-au înregistrat și în fața sediului Agenției pentru Migrație (ICE) din Portland, acolo unde polițiștii au intervenit în forță.

Protestele sunt asociate cu gruparea Antifa, declarată grupare teroristă în SUA și scoasă în afara legii. În ultimii ani, Portland a devenit un adevărat „butoi cu pulbere” al SUA, de acolo izbucnind și celebrele proteste „Black Lives Matter”, după moartea lu iGeorge Floyd.

Proteste împotriva lui Trump în toată țara

Protestatarii din întreaga țară au demonstrat împotriva acțiunilor Administrației Trump de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland și în alte orașe americane . Instanțele federale au blocat până acum aceste acțiuni în Portland.

Mulțimi uriașe au participat la protestele „No Kings” („Fără regi”, n. red.) împotriva politicilor președintelui Donald Trump în marile orașe din SUA, inclusiv New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles.

Mii de oameni au umplut emblematicul Times Square din New York și străzile din jur, oameni ținând pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”, scrie BBC.

Înaintea demonstrațiilor, aliații lui Trump i-au acuzat pe protestatari că sunt legați de mișcarea de extremă stânga Antifa și au condamnat ceea ce au numit „mitingul urii împotriva Americii”.

Trump și Vance se luptă cu protestele No Kings care cuprind America. Video șocant postat de Trump

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
