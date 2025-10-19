Mulțimi uriașe au participat la protestele „No Kings” („Fără regi”, n. red.) împotriva politicilor președintelui Donald Trump în marile orașe din SUA, inclusiv New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles.

Mii de oameni au umplut emblematicul Times Square din New York și străzile din jur, oameni ținând pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”, scrie BBC.

Înaintea demonstrațiilor, aliații lui Trump i-au acuzat pe protestatari că sunt legați de mișcarea de extremă stânga Antifa și au condamnat ceea ce au numit „mitingul urii împotriva Americii”.

Mai multe state americane au mobilizat Garda Națională. Cu toate acestea, organizatorii au declarat că evenimentele, care au atras aproape șapte milioane de oameni, au fost pașnice.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump și-a extins sfera puterii prezidențiale, folosind ordine executive pentru a desființa părți ale Guvernului federal și pentru a desfășura trupe ale Gărzii Naționale în orașele americane, în ciuda obiecțiilor guvernatorilor statelor. De asemenea, el a cerut celor mai importanți oficiali ai Administrației responsabili de aplicarea legii să-i urmărească penal pe unii dintre adversarii săi politici, scrie sursa citată.

Președintele spune că acțiunile sale sunt necesare pentru a reconstrui o țară aflată în criză și a respins acuzațiile că se comportă ca un dictator sau fascist. Criticii avertizează însă că unele dintre acțiunile Administrației sale sunt neconstituționale și reprezintă o amenințare la adresa democrației americane.

Departamentul de Poliție din New York a declarat că peste 100.000 de persoane s-au adunat în toate cele cinci cartiere ale orașului și că nu au fost efectuate arestări legate de proteste. În Times Square, un ofițer de poliție care stătea în preajmă a estimat că peste 20.000 de persoane mărșăluiau pe 7th Avenue.

Donald Trump și JD Vance atacă protestele No Kings

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a publicat un videoclip generat de AI în care Trump este portretizat ca un rege.

Videoclipul a apărut pe pagina politicianului pe rețeaua socială Bluesky în plină perioadă a protestelor din SUA sub sloganul No Kings.

Și președintele Donald Trump a postat pe Truth Social un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care este înfățișat pilotând un avion cu care aruncă cu dejecții asupra protestatarilor.

Peste 100 de mii de persoane au ieșit la proteste împotriva politicii lui Trump în New York, a anunțat poliția metropolei.

În SUA, pe 18 octombrie, au avut loc proteste de amploare sub sloganul No Kings. Potrivit organizatorilor acțiunii, au participat aproximativ 7 milioane de persoane.

Sursa foto: Profimedia