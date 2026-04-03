Popularitatea lui Trump se prăbușește la -20 înainte de „midterms”. Războiul din Iran și explozia prețurilor alimentează furia americanilor

Mihai Tănase
Galerie Foto 2
Donald Trump - Foto: Profimedia images

La 438 de zile de mandat, președintele Donald Trump înregistrează un nivel critic de popularitate. Nemulțumirea publică este alimentată de războiul cu Iranul și creșterea prețurilor, în special la combustibili.

La peste un an de la revenirea la Casa Albă, Donald Trump se confruntă cu o scădere accentuată a popularității, indicele net ajungând la -20, în coborâre față de săptămâna precedentă. Nivelul este chiar mai slab decât în aceeași perioadă a primului său mandat și marchează unul dintre cele mai dificile momente politice pentru liderul american.

Donald Trump - Foto - Mediafax

Potrivit datelor analizate de The Economist și YouGov, conflictul cu Iran pare să fie principalul factor care afectează percepția publică. Doar 28% dintre americani susțin războiul, în timp ce 59% se opun, un dezechilibru major care se reflectă direct în sondaje.

În plus, conflictul a dus la creșterea prețului petrolului, ceea ce a împins în sus costurile de producție și transport. Efectele sunt deja vizibile în buzunarele americanilor, prețul mediu al benzinei depășind 4 dolari pe galon, cea mai mare de după 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

De altfel, înflația rămâne principala preocupare a alegătorilor, amplificând presiunea asupra administrației Trump.

Foto: Captură foto - economist.com

Imigrația, singurul punct parțial favorabil

Gestionarea imigrației a primit un sprijin relativ mai mare, deși opinia publică rămâne în continuare negativă per ansamblu. Decizia de a o demite pe Kristi Noem, fostă șefă a Departamentului Securității Interne, a fost aprobată de majoritatea respondenților, potrivit sondajelor YouGov.

Noem fusese una dintre figurile centrale ale politicii extrem de dure privind imigrația, inclusiv campaniile de deportare în masă marcate de violențele comise de agenții ICE.

Nemulțumire extinsă, inclusiv în bastioane republicane

Analiza arată că popularitatea lui Donald Trump este scăzută nu doar în statele tradițional democrate, ci și în unele state care l-au votat în 2024. Chiar dacă baza republicană continuă să-l susțină puternic, nemulțumirea devine tot mai vizibilă în rândul alegătorilor independenți și chiar al unor segmente conservatoare.

Profilul susținătorilor rămâne relativ stabil: alegătorii albi, bărbații și persoanele fără studii superioare sunt cei mai favorabili președintelui.

În schimb, tinerii, minoritățile etnice și persoanele cu studii universitare sau postuniversitare sunt cele mai critice categorii. Surprinzător, chiar și alegătorii de vârstă de pensionare, considerați tradițional un bastion republican, devin tot mai rezervați. Democrații sunt mai îngrijorați de asistența medicală și schimbările climatice.

Datele actuale sunt un semnal de alarmă pentru Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Nemulțumirea generalizată ar putea influența rezultatele în cursele electorale competitive, mai ales în statele cheie care au contribuit decisiv la alegerea lui Donald Trump pentru al doilea mandat de președinte la Casa Albă.

Recomandarea autorului:

Sala de bal a lui Trump a primit „undă verde” pe hârtie, dar instanța spune „stop”. Ce se întâmplă acum în cazul proiectului grandios de la Casa Albă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe