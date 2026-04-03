La 438 de zile de mandat, președintele Donald Trump înregistrează un nivel critic de popularitate. Nemulțumirea publică este alimentată de războiul cu Iranul și creșterea prețurilor, în special la combustibili.

La peste un an de la revenirea la Casa Albă, Donald Trump se confruntă cu o scădere accentuată a popularității, indicele net ajungând la -20, în coborâre față de săptămâna precedentă. Nivelul este chiar mai slab decât în aceeași perioadă a primului său mandat și marchează unul dintre cele mai dificile momente politice pentru liderul american.

Potrivit datelor analizate de The Economist și YouGov, conflictul cu Iran pare să fie principalul factor care afectează percepția publică. Doar 28% dintre americani susțin războiul, în timp ce 59% se opun, un dezechilibru major care se reflectă direct în sondaje.

În plus, conflictul a dus la creșterea prețului petrolului, ceea ce a împins în sus costurile de producție și transport. Efectele sunt deja vizibile în buzunarele americanilor, prețul mediu al benzinei depășind 4 dolari pe galon, cea mai mare de după 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

De altfel, înflația rămâne principala preocupare a alegătorilor, amplificând presiunea asupra administrației Trump.

Imigrația, singurul punct parțial favorabil

Gestionarea imigrației a primit un sprijin relativ mai mare, deși opinia publică rămâne în continuare negativă per ansamblu. Decizia de a o demite pe Kristi Noem, fostă șefă a Departamentului Securității Interne, a fost aprobată de majoritatea respondenților, potrivit sondajelor YouGov.

Noem fusese una dintre figurile centrale ale politicii extrem de dure privind imigrația, inclusiv campaniile de deportare în masă marcate de violențele comise de agenții ICE.

Nemulțumire extinsă, inclusiv în bastioane republicane

Analiza arată că popularitatea lui Donald Trump este scăzută nu doar în statele tradițional democrate, ci și în unele state care l-au votat în 2024. Chiar dacă baza republicană continuă să-l susțină puternic, nemulțumirea devine tot mai vizibilă în rândul alegătorilor independenți și chiar al unor segmente conservatoare.

Profilul susținătorilor rămâne relativ stabil: alegătorii albi, bărbații și persoanele fără studii superioare sunt cei mai favorabili președintelui.

În schimb, tinerii, minoritățile etnice și persoanele cu studii universitare sau postuniversitare sunt cele mai critice categorii. Surprinzător, chiar și alegătorii de vârstă de pensionare, considerați tradițional un bastion republican, devin tot mai rezervați. Democrații sunt mai îngrijorați de asistența medicală și schimbările climatice.

Datele actuale sunt un semnal de alarmă pentru Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Nemulțumirea generalizată ar putea influența rezultatele în cursele electorale competitive, mai ales în statele cheie care au contribuit decisiv la alegerea lui Donald Trump pentru al doilea mandat de președinte la Casa Albă.

Recomandarea autorului:

Sala de bal a lui Trump a primit „undă verde” pe hârtie, dar instanța spune „stop”. Ce se întâmplă acum în cazul proiectului grandios de la Casa Albă