Portretul lui „Elizabeth Lederer” realizat de Gustav Klimt a fost scos la licitație. Opera de artă ar putea fi vândută la 150 milioane $

18 nov. 2025, 17:27, Știri externe
Portretul unei femei austriece de viță nobiliară ce a fost realizat de artistul austriac Gustav Klimt (1862-1918) a căpătat atenție în ultima perioadă. Va fi scos  la licitație la suma record de 150 milioane de dolari. 

În spatele picturii este o poveste tragică. Pictura, care s-a aflat în posesia filantropului american Leonard A. Lauder (a decedat pe 14 iunie 2025) a fost rar expusă de-a lungul multor decenii.

Unul dintre picturile remarcabile ale lui Gustav Klimt, scos la licitație

Săptămâna viitoare,  compania Sotheby’s va scoate la licitație pictura austriacului. CNN informează că opera  de artă ar putea  fi vândută la suma record de 150 milioane de dolari. Vor  mai fi scoase la licitație alte două picturi ale lui Klimt, acestea costând între 70 și 80 milioane de dolari. Laolaltă, toate ar putea valora 400 milioane de dolari. 

În spatele portretului este o poveste tristă

Pictura, cunoscută ca „Portretul lui Elisabeth Lederer”, fiica unui patron austriac bogat dintr-o familie evreiască, a fost realizată în 1916, cu doi ani înainte ca artistul să se stingă din viață. Femeia apare îmbrăcată într-o robă ornamentală, înconjurată de motive vizuale de artă chineză.

Pictura a intrat în posesia naziștilor pe durata celui de-al Doilea Război Mondial și a fost expusă în 1943, la o expoziție din Viena.Ulterior, a fost depozitată în Castelul Immendorf, care a fost distrus în urma unui incendiu de la finalul războiului. Pictura a supraviețuit, fiind exclusă din expoziția castelului din cauza că personajul tabloului era de etnie evreiască.  A fost expusă la Muzeul de Artă Modernă și la Neue Galerie New York.

Cine era femeia?

Elisabeth Lederer a fost fiica unui patron austriac dintr-o familie evreiască. Femeia avea 20 de ani când Klimt i-a făcut portretul, uimit de frumusețea și de ochii negri ca de cărbune întunecat. Familia Lederer și-a pierdut averea pe durata Marii Depresiuni, înainte de război. În 1920-1930, pe durata ascensiunii  fascismului, Elisabeth Lederer s-a convertit la religia protestantă și s-a măritat cu un baron. Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, a divorțat, iar fiul ei tânăr a murit.

Familia Lederer a fugit din Austria, dar ea a rămas la Viena pe durata războiului. A pierdut totul și a murit înainte de încheierea războiului, la vârsta de 50 de ani. Sotheby’s a semnalat că Klimt ar fi fost tatăl ei real, fiind un prieten apropiat al familiei.

Sursa Foto: Sotheby’s

