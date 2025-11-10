Prima pagină » Știri externe » Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate

Mihai Tănase
10 nov. 2025, 09:01, Știri externe
Foto: Profimedia images

După ce a renunțat la o carieră de succes în consultanță, Jessica Guo a devenit prima femeie care a parcurs, într-un singur an, cele două trasee montane cele mai dure și spectaculoase din America de Nord, Continental Divide Trail și Great Divide Trail, străbătând peste 5.600 de kilometri de la granița cu Mexicul până în inima Munților Stâncoși din Canada.

La doar 30 de ani, Jessica Guo a scris istorie. Tânăra a mers pe jos 5.698 de kilometri prin deșerturi, păduri și munți, devenind prima femeie care a unit într-un singur an calendaristic traseele Continental Divide Trail și Great Divide Trail, două dintre cele mai dificile rute montane din lume.

Ceea ce a început ca o simplă provocare s-a transformat într-o călătorie de redescoperire personală.

„Nu am pornit ca o sportivă de anduranță, chiar mă consider o persoană normală”, a spus Guo, potrivit The Guardian.

„La început mi-era frică să dorm singură în pădure, să merg singură sau noaptea.”

Fosta consultantă din Seattle a renunțat la slujba ei corporatistă, pentru a-și împlini visul de a traversa America de Nord pe jos. A parcurs în medie 48 de kilometri pe zi, timp de 152 de zile, de la granița cu Mexicul, prin New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana și până în Banff, în Canada.

Călătoria a fost presărată cu provocări extreme: nori de țânțari, zăpadă, noroi, urși și nopți petrecute sub cerul liber. În total, Guo a urcat o diferență de nivel de 179.450 de metri, echivalentul urcării pe Everest de 20 de ori.

Pe traseu, a documentat totul cu grijă.

„Videoclipurile mele au fost inițial pentru familie și prieteni, dar s-au viralizat”, spune tânăra temerară.

Astăzi, contul ei de Instagram are aproape 50.000 de urmăritori, iar comunitatea outdoor o vede drept o imagine a curajului și libertății absolute.

Anii de birou au aruncat-o într-o depresie severă

Călătoria ei nu a fost doar fizică, ci și interioară. După ani petrecuți în birou, Jessica a fost diagnosticată cu depresie severă.

„Treci brusc de la o stare în care primești dopamină zilnic, fiind afară, conectată la natură, la un program 9–5, sedentar. E o schimbare uriașă.” Medicul i-a spus atunci că trebuie „să se întoarcă pe traseu pentru a-și aminti cine este cu adevărat”.

După o primă drumeție terapeutică pe Colorado Trail, Guo și-a regăsit echilibrul și a conceput proiectul care i-a adus recordul. A decis să unească cele două trasee montane într-o aventură de cinci luni, o combinație reușită doar de trei bărbați înaintea ei.

Pe parcurs, a observat și impactul direct al schimbărilor climatice.

„Nu am pornit această drumeție cu intenția de a vorbi despre climă, dar este imposibil de ignorat. Eu sunt la sursă și văd cum ghețarii se topesc. Ar trebui să fie unul aici, dar nu mai este. Și asta mă înspăimântă”, a mai spus Jessica.

Pe 19 septembrie, după 152 de zile de mers, a ajuns la Lacul Kakwa, în Columbia Britanică, unde a izbucnit în plâns.

„Dacă există ceva ce te cheamă acolo, sper să asculți. Permite-ți să faci acel lucru.”

