Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută

Accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost reconfigurat începând de luni, 8 decembrie, din cauza extinderii zonei de lucrări pentru viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”.

Începând cu data de 8 decembrie 2025, a fost restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul Plecări, respectiv, de ieșire de pe terminalul Sosiri, iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o artră nouă. Astfel, autobuzele liniilor 102 și 442 vor circula în ambele sensuri pe noua arteră, care va fi semnalizată cu balize direcționale.

„Oprirea autovehiculelor pasagerilor și a mijloacelor de transport în comun pe banda auto din fața Terminalului Plecări nu mai pot fi permise”.

Liniile de autobuz expres 100 și 442 sunt reorganizate

Pentru a gestiona fluxul de călători, au fost create noi zone dedicate: „Pentru a minimiza disconfortul pasagerilor, au fost create fluxuri speciale de debarcare pentru călătorii care ajung la aeroport cu mijloace de transport în comun, autovehicule proprii sau taxi. Zona de debarcare a pasagerilor se află în parcarea din fața Terminalului Plecări”.

Autocarele și microbuzele vor utiliza exclusiv estacada Terminalului Sosiri. În plus, parcarea destinată autocarelor și microbuzelor, situată la baza turnului de control (de lângă Terminalul Plecări), a fost închisă.

Administrația aeroportului face apel la conducătorii auto să fie atenți la noile restricții.

„Pentru siguranța desfășurării traficului auto în fața aeroportului, rugăm conducătorii auto să respecte restricțiile de circulație instituite si semnalizările rutiere temporare. Accesul este semnalizat corespunzător, iar personalul autorizat sprijină dirijarea vehiculelor. Recomandăm pasagerilor alocarea unui timp suplimentar pentru deplasare, având în vedere modificările temporare ale fluxurilor de circulație din fața aeroportului, instituite ca urmare a lucrărilor la viitoarea stație de metrou”.

