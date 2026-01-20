Prima pagină » Știri externe » Al patrulea atac al rechinilor în 48 de ore o plajă exotică. Un surfer a trăit pe viu coșmarul din „Fălci”. Plajele, închise de urgență

Mihai Tănase
20 ian. 2026, 10:30, Știri externe
Al patrulea atac al rechinilor în 48 de ore o plajă exotică. Un surfer a trăit pe viu coșmarul din „Fălci”. Plajele, închise de urgență
Foto: Freepik.com

Un surfer în vârstă de 39 de ani a fost rănit, marți dimineață după ce a fost mușcat de un rechin pe coasta statului New South Wales, Australia. Aceste este cel de-al patrulea atac înregistrat în mai puțin de 48 de ore. 

Coșmarul din seria de filme „Fălci” a devenit noua realitate pe o plajă exotică din Australia. Numai în ultimele 48 de ore au fost raportate 4 atacuri ale rechinilor asupra surferilor. Potrivit poliției, ultima victimă, un bărbat în vârstă de 39 de ani, „a suferit o rană la piept” după ce rechinul i-a mușcat placa de surf, în zona coastei Mid North. Acesta a fost transportat la spital, însă ulterior a fost externat, scrie BBC.

Atacul a avut loc în apropierea campingului Point Plomer, situat la aproximativ 450 de kilometri nord de Sydney.

Incidentul vine după alte trei atacuri produse în ultimele două zile în zona metropolitană Sydney. În acest context, poliția a anunțat că toate plajele din nordul orașului Sydney vor rămâne închise până la noi ordine.

Autoritățile pun seria de atacuri pe seama condițiilor meteorologice extreme din ultimele zile. Superintendentul Joseph McNulty a declarat anterior că ploile torențiale ar fi putut crea un „mediu propice furtunilor” pentru apariția rechinilor în apropierea țărmului. Precipitațiile spală nutrienți în apă, atrăgând peștii și, implicit, rechinii.

Steve Pearce, director executiv al Surf Life Saving NSW, a declarat că surferul rănit marți „a fost foarte norocos că nu a suferit leziuni grave”, potrivit ABC.

„Recomandăm cu tărie ca nimeni să nu înoate sau să facă surf în apropierea gurii râurilor, deoarece este evident că aceasta este o zonă în care se adună rechinii. Dacă apa este murdară, m-aș gândi de două ori înainte să intru în ea.”, a spus Pearce.

Ce specie de rechini sunt suspectați în ultimele atacuri din Australia

Luni, un tânăr surfer a scăpat fără răni grave după un atac la Dee Why Beach, însă câteva ore mai târziu, un alt incident produs în apropiere de Manly a lăsat un bărbat de 27 de ani cu leziuni „care i-au schimbat viața”. Duminică, un băiat de 12 ani a fost rănit grav după ce a fost mușcat pe o plajă populară din portul Sydney.

Autoritățile cred că în majoritatea atacurilor recente au fost implicați rechini taur. Potrivit Muzeul Australian, rechinii taur, care pot trăi atât în apă dulce, cât și în apă sărată, sunt „unii dintre puținii rechini potențial periculoși pentru oameni”.

Conform International Shark Attack File, această specie se află pe locul al treilea în clasamentul global al mortalității provocate de rechini.

În noiembrie anul trecut, o femeie a murit, iar un bărbat a fost grav rănit în urma unui atac al unui rechin taur pe o plajă izolată de pe coasta de nord a statului New South Wales.

Profesorul Daryl McPhee, de la Universitatea Bond, a explicat că rechinii taur sunt observați frecvent în zona Sydney în lunile ianuarie și februarie, când „apa are temperatura preferată de ei”.

Deși Australia este considerată un punct fierbinte global pentru atacurile de rechini, specialiștii subliniază că probabilitatea unui astfel de incident rămâne foarte scăzută.

„Această serie de mușcături de rechini taur într-o perioadă atât de scurtă de timp este extrem de neobișnuită”, a spus McPhee.

Luni, poliția a sfătuit populația să evite înotul în cursurile de apă din NSW, din cauza vizibilității reduse provocate de ploi.

„Aș recomanda să nu înotați în port sau în alte sisteme fluviale din NSW în acest moment”, a declarat superintendentul Joseph McNulty.

