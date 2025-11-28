Prima pagină » Știri externe » Povestea unui bărbat care a trăit 40 de ani cu un GLONȚ în cap fără să știe. Totul a plecat de la un joc din copilărie: „Fratele meu m-a împușcat”

Povestea unui bărbat care a trăit 40 de ani cu un GLONȚ în cap fără să știe. Totul a plecat de la un joc din copilărie: „Fratele meu m-a împușcat”

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 08:26, Știri externe
Povestea unui bărbat care a trăit 40 de ani cu un GLONȚ în cap fără să știe. Totul a plecat de la un joc din copilărie: „Fratele meu m-a împușcat”
Foto: Profimedia images - Caracter ilustrativ

Un bărbat de 50 de ani din Gyongyos, Ungaria, a descoperit la un control medical de rutină că trăia de patru decenii cu un glonț înfipt în craniu. Incidentul straniu a pornit de la un „joc” din copilărie când fratele său l-a împușcat accidental în timp ce cei doi imitau legenda lui Wilhelm Tell.

Un bărbat de 50 de ani din Gyongyos, în nordul Ungariei, a descoperit în mod surprinzător că are un glonț în cap de 40 de ani, după ce a mers la un control medical pentru probleme renale și articulare. Radiografia efectuată a scos la iveală o „pată mică, dar clară în zona frunții”, după cum a explicat medicul Gabriella Mango.

Șocul descoperirii l-a făcut pe bărbat să dezvăluie un secret păstrat încă din copilărie. El a povestit că, împreună cu fratele său, încerca să recreeze legenda lui Wilhelm Tell folosind o pușcă cu aer comprimat, scrie Blikk.hu.

„Fratele meu a țintit un măr de pe capul meu, dar a ratat și m-a împușcat accidental”, a explicat pacientul.

La momentul incidentului, cei doi copii au ascuns adevărul de părinți, inventând o poveste potrivit căreia rana de la cap ar fi provenit de la o cădere pe scări. Glonțul a rămas astfel nedetectat în craniu timp de patru decenii, fără să provoace simptome vizibile.

Legenda lui Wilhelm Tell, eroul elvețian celebrat pentru curaj și rebeliune, a fost sursa inspirației pentru cei doi copii. Conform poveștii, Tell a fost obligat să tragă cu arbaleta în mărul plasat pe capul propriului fiu, un episod intrat în folclorul european.

Medicul Gabriella Mango atrage atenția că situația putea deveni extrem de periculoasă dacă pacientului i s-ar fi făcut un RMN.

„Din fericire nu s-a făcut un RMN, deoarece câmpul magnetic puternic ar fi putut deplasa glonțul, ceea ce ar fi putut fi periculos”, a explicat aceasta.

Neurologii recomandă ca glonțul să nu fie îndepărtat, atâta timp cât nu cauzează probleme. Bărbatului i s-a indicat să efectueze radiografii periodice pentru monitorizarea evoluției.

