Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump duminică, la Mar-a-Lago

Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump pe 28 decembrie. Potrivit publicației Kyiv Post și jurnalistului Axios, Barak Ravid, care citează surse, întâlnirea ar putea avea loc la reședința președintelui SUA din Mar-a-Lago.

Președintele Ucrainei a declarat vineri că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agențiile de presă internaționale.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat”, a anunțat Zelenski pe platforma X.

Potrivit dpa, Zelenski a spus că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuțiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a mai precizat Zelenski pe X.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina