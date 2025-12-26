China acuză SUA de „amestec în afacerile interne”. 20 de companii americane din sectorul Apărării, sancționate după ce au vândut arme către Taiwan

20 de companii americane din sectorul Apărării au fost sancționate de China după ce au vândut arme către Taiwan. Săptămâna trecută, administraţia americană a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan – în valoare totală de 11,1 miliarde de dolari – după revenirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump, ceea ce a produs iritare maximă la Beijing.

Este vorba, practic, despre opt contracte care vizează sisteme de rachete Himars, obuziere, rachete antitanc, drone şi piese de schimb, iar China a reacționat imediat.

Beijing efect imediat Ministerul Afacerilor Externe de laa confirmat sancțiunile și a precizat că acestea au

Decretul nr. 19 al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a intrat în vigoare de la 26 decembrie 2025.

„Statele Unite au anunțat recent vânzări de arme la scară largă către regiunea Taiwan din China. Aceasta încalcă grav principiul «o singură China» și cele trei comunicate comune China-SUA, se amestecă în afacerile interne ale Chinei și subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei”, se precizează în decret.

„Proprietățile lor mobile și imobile, precum și alte tipuri de active din China vor fi înghețate”

În conformitate cu articolele 3, 4, 5, 6, 9 și 15 din Legea Republicii Populare Chineze privind combaterea sancțiunilor străine, China a decis să ia contramăsuri împotriva următoarelor companii și directori executivi care au legătură cu armata americană.

„Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing în St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc. și Lazarus Enterprises Inc.

Proprietățile lor mobile și imobile, precum și alte tipuri de active din China vor fi înghețate; și tuturor organizațiilor și persoanelor din China li se va interzice să se angajeze în tranzacții, cooperare și alte activități cu acestea”, se mai precizează în decret.

S unt vizați și 10 directori executivi ai unor companii americane

Potrivit decretului, sunt vizați și 10 directori executivi, respectiv Palmer Luckey, fondatorul Anduril Industries; John Cantillon, vicepreședinte al L3Harris Technologies, Inc., vicepreședinte și contabil principal al L3Harris Maritime Services; Michael J. Carnovale, președinte și director executiv al Advanced Acoustic Concepts; John A. Cuomo, președinte și director executiv al VSE Corporation; Mitch McDonald, președinte al Teal Drones, Inc.; Anshuman Roy, fondator și director executiv al Rhombus Power Inc.; Dan Smoot, președinte și director executiv al Vantor; Aaditya Devarakonda, director executiv al Dedrone Holdings Inc.; Ann Wood, președinte al High Point Aerotechnologies; și Jay Hoflich, cofondator și director executiv al ReconCraft.

„Proprietățile lor mobile și imobile, precum și alte tipuri de active din China vor fi înghețate; tuturor organizațiilor și persoanelor din China li se va interzice să se angajeze în tranzacții, cooperare și alte activități cu aceștia; și li se vor refuza vizele sau intrarea în China (inclusiv Hong Kong și Macao)”, se arată în decretul din data de 26 decembrie 2025.

