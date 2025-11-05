Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”

Crizele financiare și prețurile tot mai mari la chirii și alimente îi fac pe tot mai mulți tineri europeni să-și caute norocul unei vieți mai bune în afara bătrânului continent, atrași de salariile mai mari, dar și de condițiile de muncă mai avantajoase. Așa începe și povestea lui Marion, un tânăr spaniol de 28 de ani care și-a stâns viața într-un bagaj și s-a mutat tocmai „la căpătul lumii”, în Australia.

Mario, originar din Madrid, a decis în urmă cu patru ani că a venit momentul să facă o schimbare radicală în viața sa, după ce traiul din capitala Spaniei a devenit tot mai greu de suportat. Cu speranța găsirii unei vieți mai bune, tânărul a pus degetul pe hartă și s-a decis că Austrialia, tărâmul cangurilor ar putea să-i devina „acasă”. Zis și făcut, iar ideea sa pare că dă și rezultatele așteptate.

Astăzi, Marion lucrează în industria agricolă australiană, în sezonul recoltării bumbacului și spune că nu regretă nicun pic alegerea făcută.

„Să pleci din orașul natal, să lași în urmă prietenii și familia nu e deloc ușor. Dar pentru mulți tineri europeni, e singura șansă de a trăi decent”, scrie publicația Blic.

Mario spune că deși lucrează fizic, uneori 12 ore pe zi, la descărcarea și depozitarea camioanelor pline cu baloți de bumbac, fiecare cântărind aproximativ 200 de kilograme, recompensele financiare sunt considerabile.

„Pentru un singur weekend, descărcând și depozitând camioane pline cu bumbac, câștig mai mult de 700 de euro. Nu e o viață ușoară, dar e o viață în care simt că munca mea are valoare”, a spus tânărul.

Salariul său variază în funcție de numărul de ore lucrate. Într-o lună de muncă, Mario spune reușește să câștige cât alți tineri din Spania în câteva luni. Diferența, spune el, vine din modul în care sunt plătite orele suplimentare și zilele libere.

„Zilele legale și orele suplimentare se plătesc cu bonusuri consistente, uneori chiar cu o creștere de 100% față de tariful normal. În Spania, un astfel de sistem de plată e de neimaginat”, a explicat Mario.

Australia a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru tinerii europeni sub 35 de ani, alături de Germania și Irlanda. Țara oferă programul Working Holiday Visa, care permite străinilor să muncească și să călătorească timp de un an. Pentru Mario, acest program a fost primul pas către o viață stabilă și bine plătită.