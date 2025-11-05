Prima pagină » Știri externe » Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”

Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”

Mihai Tănase
05 nov. 2025, 11:06, Știri externe
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Foto: Profimedia images

Crizele financiare și prețurile tot mai mari la chirii și alimente îi fac pe tot mai mulți tineri europeni să-și caute norocul unei vieți mai bune în afara bătrânului continent, atrași de salariile mai mari, dar și de condițiile de muncă mai avantajoase. Așa începe și povestea lui Marion, un tânăr spaniol de 28 de ani care și-a stâns viața într-un bagaj și s-a mutat tocmai „la căpătul lumii”, în Australia.

Mario, originar din Madrid, a decis în urmă cu patru ani că a venit momentul să facă o schimbare radicală în viața sa, după ce traiul din capitala Spaniei a devenit tot mai greu de suportat. Cu speranța găsirii unei vieți mai bune, tânărul a pus degetul pe hartă și s-a decis că Austrialia, tărâmul cangurilor ar putea să-i devina „acasă”. Zis și făcut, iar ideea sa pare că dă și rezultatele așteptate.

Astăzi, Marion lucrează în industria agricolă australiană, în sezonul recoltării bumbacului și spune că nu regretă nicun pic alegerea făcută.

„Să pleci din orașul natal, să lași în urmă prietenii și familia nu e deloc ușor. Dar pentru mulți tineri europeni, e singura șansă de a trăi decent”, scrie publicația Blic.

Mario spune că deși lucrează fizic, uneori 12 ore pe zi, la descărcarea și depozitarea camioanelor pline cu baloți de bumbac, fiecare cântărind aproximativ 200 de kilograme, recompensele financiare sunt considerabile.

„Pentru un singur weekend, descărcând și depozitând camioane pline cu bumbac, câștig mai mult de 700 de euro. Nu e o viață ușoară, dar e o viață în care simt că munca mea are valoare”, a spus tânărul.

Salariul său variază în funcție de numărul de ore lucrate. Într-o lună de muncă, Mario spune reușește să câștige cât alți tineri din Spania în câteva luni. Diferența, spune el, vine din modul în care sunt plătite orele suplimentare și zilele libere.

„Zilele legale și orele suplimentare se plătesc cu bonusuri consistente, uneori chiar cu o creștere de 100% față de tariful normal. În Spania, un astfel de sistem de plată e de neimaginat”, a explicat Mario.

Australia a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru tinerii europeni sub 35 de ani, alături de Germania și Irlanda. Țara oferă programul Working Holiday Visa, care permite străinilor să muncească și să călătorească timp de un an. Pentru Mario, acest program a fost primul pas către o viață stabilă și bine plătită.

Citește și

EXTERNE Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“
11:07
Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“
EXTERNE TikTok, anchetată în Franța pentru algoritmi care incită la SUICID
10:37
TikTok, anchetată în Franța pentru algoritmi care incită la SUICID
EXTERNE Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi
10:24
Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi
FLASH NEWS Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România
10:23
Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România
EXTERNE O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar
10:04
O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar
EXTERNE Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
10:00
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?